Neugründung: Kirchenkümmerer legen los

Fintel - Das Phänomen ist nicht neu, aber hartnäckig: Immer mehr Kirchengemeinden müssen mit immer weniger Geld auskommen, leiden unter den Folgen von Kirchenaustritten, vor allem unter zurückgehenden Kirchensteuern. Gleichzeitig steigen aber die Personal- und Energiekosten, die oftmals größten Posten im Haushalt jeder Kirchengemeinde. Die evangelische St.-Antonius-Gemeinde in Fintel hat die Zeichen der Zeit erkannt – und einen Unterstützerkreis aus der Taufe gehoben, der neue Einnahmen generieren soll.

Mindestens sieben Personen wären zur Gründung erforderlich gewesen, am Ende waren es gar dreimal so viele Bürger, die sich dem Verein während der Versammlung im Finteler Gemeindezentrum anschlossen. Da staunte selbst Ute Seiler nicht schlecht. In ihrer Begrüßung ließ die Vize-Vorsitzende des Kirchenvorstandes die Anwesenden noch einmal an den Überlegungen teilhaben, die dazu geführt hätten, die Gründung eines Fördervereins zugunsten der Kirchengemeinde in Angriff zu nehmen.

So würden in der Tat die Zuweisungen aus Kirchensteuermitteln bei Weitem nicht ausreichen, um die vielfältigen Aktivitäten rund um den Finteler Kirchturm zu finanzieren. Um bestehende, aber auch neue Offerten der Gemeinde stattfinden lassen zu können, solle der Verein nunmehr einen Beitrag zur finanziellen Absicherung leisten, so Seiler. Auch wünsche man sich eine Förderung besonderer Veranstaltungen und musikalischer Angebote durch den Unterstützerkreis. Denkbar sei auch ein finanzieller Beistand für zusätzliche Personalstunden.

Langfristiger Kirchenerhalt

Das Ziel sei, so die Kirchenfrau, irgendwann eine Stiftung ins Leben zu rufen, die beispielsweise langfristig zum Erhalt von Kirche und Gemeindezentrum beitrage. Das soll ebenfalls eine Aufgabe des Fördervereins werden. Dessen Satzung wurde bereits in einem einjährigen Beratungsprozess von einem Vorbereitungsteam entworfen. Einvernehmlich stimmten ihr die Gründungsmitglieder nach erfolgter Aussprache zu, die zuvor ihre Beitrittserklärung abgegeben hatten.

In geheimer Wahl wurde Hans-Hermann Ruschmeyer für den ersten Vorsitz, Jürgen Albsmeier als Kassenführer sowie Bernd Reinke und Ilse Lüdemann als Beisitzende des Vorstands gewählt. Die zweite Vorsitzende des Vereins wurde quasi automatisch Ute Seiler, da laut Satzung dieser Vorstandssitz bei dem ersten oder zweiten Vorsitzenden des Kirchenvorstandes liegt. Als Kassenprüfer wurden Wilfried Lohmann und Marlene Heuer-Pattschull bestimmt.

