Kirche verteilt Stoffmasken

+ Natürlich mit Mundschutz: Pastorin Lotte Blattmann verteilt genähte Masken vor dem Finteler Edeka-Markt.

Fintel – Das nennt man wohl Nächstenliebe: Rund 500 Stoffmasken hat die Kirchengemeinde Fintel in den vergangenen Tagen kostenlos verteilt – an die Nachbarschaftshilfe und die Tafeln ebenso wie an alle interessierten Bürger. Warum diese Aktion? „In letzter Zeit hatten mich mehrere Menschen angerufen und geklagt, dass sie nicht wissen, woher sie eine geeignete Mundbedeckung bekommen können“, berichtet Pastorin Lotte Blattmann. „Da müssen wir dringend helfen, haben wir uns als Kirchengemeinde gesagt.“