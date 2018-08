Finteler Gemeinderat diskutiert Schließung des Kita-Spielplatzes

Fintel - Von Jana Rosebrock. Zigarettenkippen, Scherben, Müll – Dinge, die auf einem Kinderspielplatz eigentlich nichts zu suchen haben. Doch genau dieser Unrat findet sich auf dem Spielplatz der „Vintloh-Zwerge“, der Finteler Kindertagesstätte, immer häufiger an.

Verursacher sind nicht etwa die Kindergartenkinder oder gar ihre Erzieher, sondern Außenstehende, die sich nach Schließung der Einrichtung auf dem Gelände aufhalten. Ermöglicht wird dies dadurch, dass der Spielplatz außerhalb der Kita-Öffnungszeiten für jedermann geöffnet bleibt. Dadurch sollen Kindern und Familien die Spielgeräte auch abends und an den Wochenenden nutzen können. Doch die Verschmutzung des Platzes ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.

Auf der Ratssitzung am Dienstagabend wurde nun erstmalig eine Schließung des Spielplatzes für die Öffentlichkeit diskutiert. Der Platz müsse jeden Morgen von den Erziehern nach Müll und vor allem nach gefährlichen Gegenständen abgesucht werden, beschrieb Bürgermeister Wilfried Behrens (SPD) die Situation.

Dies sei langfristig keine Lösung. Auf der anderen Seite werde der Spielplatz am Wochenende, besonders während der Fußballspiele auf dem anliegenden Sportplatz, von Kindern gerne und häufig zum Herumtoben genutzt – dies wäre nach einer Schließung nicht mehr möglich. „Die Kinder stehen natürlich im Vordergrund“, so Behrens. Es müsse also eine gute Lösung für alle her.

Schließung mindert Attraktivität

Ratsfrau Gabriele Schnellrieder (Grüne) merkte an, dass die Situation der Kinderspielplätze in Fintel nicht zufriedenstellend sei, und die Kinder durch eine Schließung nur noch wenige attraktive Alternativen hätten. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sanierung des Spielplatzes im Bördel angesprochen, die für spätestens nächstes Jahr geplant ist. Zumindest bis zu seiner Neueröffnung, darauf verständigten sich die Politiker, solle der Spielplatz der „Vintloh-Zwerge“ nicht komplett für die Öffentlichkeit geschlossen werden.

Die Frage blieb, ob und wenn ja zu welchen Zeiten der Spielplatz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte und wie man bei einer teilweisen Öffnung gegen eine Verschmutzung vorgehen könnte. Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger betonte noch einmal, dass es verbindliche Regelungen zum Betrieb einer Kindertagesstätte gebe, zu denen seiner Auskunft nach auch das Sauberhalten der Außenanlagen gehöre. „Wir dürfen das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen“, mahnte der Verwaltungschef. „Ansonsten könnte es zu Problemen mit der Betriebserlaubnis kommen.“

Da die Meinungen der Mitglieder zu dem Thema auseinandergingen, entschied der Gemeinderat, die Frage nach der Schließung des Kita-Spielplatzes zunächst in den Ausschuss Dorfleben zu geben, der die Situation noch einmal unter die Lupe nehmen soll. Zu einem Beschluss kam es also vorerst noch nicht.