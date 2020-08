Keine zufriedenstellende Lösung

Die Bauarbeiten an der Straße sind in vollem Gang, der Schmiedeberg wird von der Kreisstraße bis zur Lindenstraße verbreitert, damit sich Autos begegnen können.

Lauenbrück – Seit etwa einem Jahr steht fest: Die Wümmebrücke in Lauenbrück wird abgerissen. Bevor es aber im Oktober soweit sein wird, musste vorher eine ganz andere Sache geklärt werden – welche Umleitungsstrecken wird es geben und wie viele werden dabei über den Schmiedeberg ausweichen? Schnell war klar, dass die Seitenränder der Straße ertüchtigt werden müssen, um einen möglichen Ansturm von Fahrzeugen zu bewältigen und seit rund anderthalb Wochen werden diese Arbeiten in die Tat umgesetzt, aber nicht alle Anwohner sind zufrieden mit der Lösung.

Für Lauenbrücker und einige Bewohner aus Nachbarorten ist es längst kein Geheimnis mehr, das man auch über den Schmiedeberg und einen weiteren Seitenweg schnell zur B 75 gelangt. Auch wenn die spätere offizielle Umleitung des Landkreises über Vahlde nach Scheeßel beziehungsweise in die andere Richtung nach Königsmoor führt, werden viele Fahrer trotzdem über die schnellere Route des Schmiedebergs ausweichen. Deshalb hatte der Rat nun die Ertüchtigung der Straße veranlasst. „Die Straße war bisher sehr schmal, deshalb haben wir sie um einen Meter verbreitert, mit einer acht Zentimeter Tragdeckschicht und einem Unterbau von 15 Zentimetern Mineralgemisch“, so Bauausschussvorsitzender Wolfgang Rosenbrock. Die Straße sei nicht breit genug, damit sich zwei Autos sicher entgegenkommen können, daher müsse diese auf mindestens viereinhalb Meter verbreitert werden. Rund 25 000 Euro kostet die Baumaßnahme und das ohne eine Kostenbeteiligung des Landkreises.

Doch nicht alle Anwohner sind zufrieden mit der Entscheidung des Rates über die Ausweitung der 30er-Zone. „Der Gedankengang ist nachvollziehbar, aber dennoch steht die Befürchtung im Raum, dass hier definitiv zu schnell durchgefahren wird“, sagt Samtgemeindemitarbeiter und Anwohner Olaf Böhling. Durch die Erneuerung gebe es durchaus jetzt noch einen Grund mehr, über den Schmiedeberg zu fahren, weil es nun endlich den benötigten Platz dafür gebe. Breiter hätte man die Straße daher auch nicht machen dürfen, da viele Anwohner befürchten, dass nur noch schneller durch die Straße gefahren wird. An sich seien die Baumaßnahmen eine gute Idee gewesen, würden diese nicht umgesetzt, würden die Seitenräume wahrscheinlich noch mehr darunter leiden. „Dennoch hoffen wir jetzt auf den Landkreis und auf die Gemeinde, dass das hier ein wenig reguliert wird. Es muss sich irgendetwas an Regeln finden, damit nicht jeder hier durchkommt“, fügt ein weiterer Anwohner hinzu. „Wenn der komplette Verkehr, der sonst über die Brücke fährt, hier durch will, klappt das definitiv nicht. Das ist undenkbar.“

Eine Idee sei es gewesen den Schmiedeberg zumindest für ein Jahr in eine Anliegerstraße umzuwandeln, aber das sehe eher schlecht aus, meint Böhling. So etwas müsste auch kontrolliert werden, aber dafür werden sich weder Personal noch Zeit oder Geld finden. „Es wäre vielleicht eine Möglichkeit, die Lindenstraße zu einer Einbahnstraße zu machen, da die Wege und Straßen dort sehr eng sind und der Verkehr somit nicht nur den Schmiedeberg nutzen würde.“

Zu Anfang der Planungsphase stand die Überlegung im Raum, den Bereich der Wümmebrücke in den Ort hinein als Einbahnstraße zu nutzen, um die Hälfte des Verkehrs zu entschleunigen, doch so weit wird es laut Rosenbrock nicht kommen. „Es wird keine weiteren Beschränkungen wie eine Einbahnstraße geben, zumindest nicht während der Bauzeit. Die Straße ist breit genug und die Brücke wird komplett voll gesperrt. Eine Behelfsbrücke oder Ähnliches würde die Baumaßnahmen noch mehr verzögern.“

Immerhin eine Regelung zur zukünftigen Nutzung des Schmiedebergs steht fest: Nur Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen sollen zulässig sein. Ausnahmegenehmigungen gibt es für landwirtschaftlichen Verkehr sowie den Schulbus. „Wenn die Brücke neu muss, muss sie neu, aber die Gemeinde sollte noch an einer weiteren verwendbaren Lösung arbeiten, sonst wird es bestimmt zu Beschwerden kommen, nicht nur vonseiten der Anlieger“, so ein Anwohner. Auch der Seitenstreifen sei nun ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. „Hoffentlich wird der noch begrünt, bisher sieht es hier eher nach Baustelle aus“.

