Keine Langeweile in den Sommerferien

Lauenbrück - Ferien zu Hause sind langweilig? Das muss nicht sein. Die Gemeinde Lauenbrück hat in Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden der Umgebung ein attraktives Freizeitangebot für die Ferien organisiert. Los geht es am Samstag, 30. Juni, mit einem Schnupperdienst bei der Feuerwehr, der sich an Kinder ab neun Jahren richtet. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Feuerwehrhaus am Schwarzen Weg. Anmeldungen nimmt André Jelenowski unter der Telefonnummer 0171/ 6282908 entgegen.

Ein Wochenende voller Spiel und Spaß stehen am Samstag und Sonntag, 7./8. Juli, im Zeltlager der DRK-Bereitschaft auf dem Programm. Dabei lernen die Kinder ab acht Jahren unter anderem auch Grundlagen der Ersten Hilfe kennen. Wo? Beim örtlichen Sportplatz. Anmeldung bis 3. Juli bei Silvia Poneleit (Telefon 04267 / 281) oder Bärbel Dreyer (04267/ 657).

Zu einer abenteuerlichen Mitmach-Tour lädt das Team des Landparks Lauenbrück am Dienstag, 10. Juli, ein. Zusammen mit der parkeigenen Naturerlebnispädagogik erkunden die kleinen „Tierpfleger“ im Alter von sechs bis neun Jahren nebst Eltern den Tier-, Kultur und Landschaftspark. Los geht‘s um 9 Uhr. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf sieben Euro pro Kind und neun Euro für Erwachsene. Anmeldung unter 04267 /954760 oder per E-Mail an sekretariat@landpark.de.

Am gleichen Tag geht es am Schwarzen Weg 9 um die Wurst, oder besser: um die Milch. Die steht im Mittelpunkt eines Kochworkshops, den die Landfrauen für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren anbieten. Noch bis zum 6. Juli können sich Interessierte für diese Aktion anbieten – immer abends bei Birgit Kolibius unter der Rufnummer 04267 / 981597.

Seit vielen Jahren schon ein fester Programmpunkt ist das Ferienspaßangebot des Angelsportvereins (ASV) Forelle. Und so heißt es am Samstag, 14. Juli, ab 14 Uhr wieder an den Ziegelteichen: Spielen, Angeln und Grillen – und zwar für Kinder ab sechs Jahren. Anmeldung bis zum 8. Juli bei Uwe Dreyer unter Telefon 0175 / 4317286.

Wer schon immer einmal in luftiger Höhe klettern wollte, ist bei der Aktion der SPD Lauenbrück-Stemmen-Helvesiek goldrichtig. Die bietet am Samstag, 21. Juli, nämlich für Kinder von acht bis 14 Jahren eine Fahrt zum Kletterpark Schneverdingen an. Die Abfahrt erfolgt um 14 Uhr bei der „Scheune“, die Rückkehr ist gegen 18 Uhr vorgesehen. Für den Ausflug ist pro Teilnehmer ein Kostenbeitrag in Höhe von fünf Euro zu zahlen. Anmeldungen nehmen Cathrin Intelmann (Telefon 04267 / 953762; E-Mail K.C.P.Intelmann@t-online.de) oder Rainer Schliemann (Telefon 04267/8105; E-Mail: Rainer.Schliemann@gmx.de) entgegen – und zwar noch bis einschließlich 15. Juli.

Eine weitere Tour ist für Donnerstag, 26. Juli, geplant: Mit den Aktiven Frauen Lauenbrück geht dann um 12.30 Uhr zum Miniaturwunderland Hamburg. Teilnehmer dürfen allerdings nicht jünger als acht Jahre sein, lassen die Veranstalterinnen wissen. Der Kostenbeitrag von zehn Euro ist bis zum 20. Juli bei Karin Ehrke (Eichenweg 26, Telefon: 04267 / 8214) zu entrichten. Sie nimmt bis zu diesem Tag auch die Anmeldungen entgegen.

Ackern und Rackern rund ums Getreide – so ist eine Aktion umschrieben, zu welcher der Förderverein der Grundschule an der Wümme Lauenbrück für Donnerstag, 2. August, einlädt. „Wir besuchen einen Bauernhof und dürfen dort alles rund ums Getreide ausprobieren. Vom Dreschen und Reinigen über einen Besuch auf dem Strohboden bis hin zu leckerem Selbstgebackenem aus Weizen“, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt für die Teilnehmer im Alter von sechs bis elf Jahren ist um 9 Uhr an der Turnhalle der Grundschule. Kostenbeitrag: fünf Euro, Anmeldung bei Inger Norrenbrock über Ruf 04267 / 378.

Auch in diesem Jahr richtet die Dorfgemeinschaft Lauenbrück (DLG) an und auf dem Wiesensee an der Ziegeleistraße ein Fischerstechen aus. Das richtet sich nicht speziell an die Ferienkinder, aber auch sie können – vorausgesetzt, sie verfügen über ein Freischwimmer-Zeugnis – an dem spaßigen Wettkampf teilnehmen. Wann? Am Samstag, 4. August, mit Beginn um 14 Uhr. Die Anmeldung erfolgt ab 13 Uhr.

Zum Ende der Ferien, am Montag, 6. August, geht es auf den Tennisplatz: Der SV Lauenbrück veranstaltet für Kinder und Jugendliche von fünf bis 16 Jahren ein kostenloses Schnuppertraining. Für das sollten sich Interessierte bis zum 30. Juli bei Manuela Krzikalla (Telefon: 0151/12916907; E-Mail: Manuelakrzikala@gmail.com) anmelden. Beginn ist um 14 Uhr. „Bitte Turnschuhe mitbringen!“, lassen die Veranstalter wissen.

Wie Jochen Intelmann, Bürgermeister der Gemeinde Lauenbrück, mitteilt, müsse bei den Anmeldungen aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung für jedes Kind ein Einwilligungsformular beigefügt werden.

Und noch eine Nachricht hat der Verwaltungschef in petto: So könnten alle Mädchen und Jungen, die am Kinderferienprogramm teilnehmen, den Bürgerbus der Samtgemeinde Fintel während der Sommerferienzeit kostenlos nutzen. - lw