Keine Auszeit

Stemmen – Zeit für eine Auszeit haben die acht Mitarbeiter der Tischlerei Jan Narten derzeit nicht. Auch wenn sich bei dem Fachbetrieb aus Stemmen die derzeitige Situation bemerkbar macht: Statt Designermöbeln aus regionalen Althölzern produzieren der Meister, die vier Gesellen und der Auszubildende derzeit Werkstücke, die vor Wochen noch nicht im Sortiment waren: Tröpfchenschutzwände.

Angefangen habe es vor gut einer Woche mit einer Anfrage eines Kunden, der Scheeßeler Beeke-Apotheke, erinnert sich Firmenchef Jan Narten: „Da muss jemand mit Ideen ran, so etwas könnt Ihr doch“, habe es geheißen. Sie konnten, und da es sich um einen Auftrag mit Priorität handelte, wurde die „Virenwand“, wie Narten sie zunächst nannte, am letzten Montag eingebaut.

Es sollte nicht die letzte bleiben – dafür sorgte ein Post in den Sozialen Medien Facebook und Instagram. Mittlerweile haben die findigen Stemmer an die 20 der Plexiglastrenner mit Holzrahmen in der ganzen Umgebung, zunächst in Apotheken und Arztpraxen, nun aber auch verstärkt in Supermärkten, eingebaut. Weitere Aufträge aus Bremervörde und Parchim sind in der Warteschlange. Inzwischen kümmern sich zwei der Mitarbeiter ausschließlich um die neue Herausforderung, denn: „Jeder Auftrag ist anders, mal sind die Wände gebogen, mal gehen sie über Eck, bei anderen sind die Decken so hoch, dass wir uns eine andere Befestigung überlegen müssen", so Firmengründer Narten. Auch wenn Plexiglas nicht gerade der bevorzugte Werkstoff der Stemmer Holzschmiede ist, freuen sich die Tischler, ihren Kunden schnell und unkompliziert helfen zu können, „Materialmixe auch mit Plexiglas sind ja vorher auch schon vorgekommen – und am Ende zählt momentan die Sicherheit!"