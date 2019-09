Kein Anschluss

Helvesieker Geschäftsmann lebt seit gut einer Woche ohne Festnetz und Internet

+ Uwe Bleck auf der heimischen Terrasse. Mit dem Handy führt er seine Online-Geschäfte weiter – mehr schlecht denn recht, da der Empfang nicht gut ist. Foto: Warnecke

Helvesiek - Von Lars Warnecke. Uwe Bleck ist Kunde der EWE – und er ist stinksauer. Seit mehr als einer Woche kann der Helvesieker weder ins Internet noch über seinen Festnetzanschluss telefonieren. Gerade steht er – wie so oft in den vergangenen Tagen – auf der Terrasse seines Hauses am Wiesenweg, um einen just eingehenden Anruf entgegenzunehmen. Über das Handy, auf das er inzwischen zwangsläufig eine Rufumleitung eingerichtet hat. Nur wirklich reibungslos ist die Verbindung nicht. „Das Handynetz bei uns im Dorf ist ja auch noch Steinzeit und zurück“, sagt Bleck und hebt das Gerät zwecks eines besseren Empfangs in die Höhe.