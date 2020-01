Kaum zu verstehen

Von hinten und von vorn: Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger und Sandra Quast, IT-Beauftragte im Rathaus, freuen sich, dass Präsentationen nun so an die Wand geworfen werden können, dass sie jeder verfolgen kann.

Lauenbrück – Wer schon mal im Ratssaal des Lauenbrücker Rathauses eine Sitzung verfolgt hat, der wird vermutlich an seinem Hörvermögen gezweifelt haben. Die Zweifel können wir mit der Feststellung nehmen: Es liegt nicht an den Ohren, sondern an der Akustik. Die ist nämlich mehr schlecht als recht. Hausherr Tobias Krüger, Bürgermeister der Samtgemeinde Fintel, weiß natürlich von dem Problem, dass Zuhörer, vor allem ältere, mitunter nur erahnen können, was da an den Tischen besprochen und entschieden wird. „Seitdem der Erweiterungsbau 2005 errichtet wurde, ist das mit der Akustik hier eine totale Katastrophe“, sagt er. „Zu hohe Decken“, nennt Krüger den Grund dafür, dass die Akustik unter dem architektonisch durchaus ansehnlichen Kuppeldach heute wie damals zu wünschen übrig lassen würde – trotz zusätzlicher Schallschutzpaneele, mit denen Wände und Decken damals versehen worden seien. „Wäre das Gebäude zwei Meter flacher, sähe die Sache schon ganz anders aus.“

Eine Idee, mit der man verwaltungsseitig bereits vor zweieinhalb Jahren geliebäugelt habe: der Einsatz einer Mikrofonanlage. „Im praktischen Test hat das auch super funktioniert“, erinnert sich Krüger. Doch angesichts des verhältnismäßig hohen Anschaffungspreises – er spricht von rund 25 000 Euro – sowie den zu erwartenden Folgekosten, die beispielsweise durch die Akkus entstehen würden, sei der Gedanke schnell wieder verworfen worden.

Ganz aufgegeben, eine zufriedenstellende Lösung zu finden, habe man indes noch nicht, betont der Bürgermeister. Wenngleich es nicht mehr viele Möglichkeiten geben würde, der Sache Herr zu werden. „Ein Großteil der Flächen ist ja schon mit Akustikplatten belegt.“ So sollen von einem Experten in einem nächsten Schritt nun die sogenannten Nachhallzeiten gemessen werden, um genau zu gucken, in welchem Frequenzbereich die Probleme im Saal überhaupt auftreten.

„Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Platten unter der Decke als Insel abzuhängen“, erläutert Krüger. Als Insel deswegen, da man wegen der Beleuchtung die Decke nicht in Gänze schließen könne. „Die Strahler müssen ja auch noch ihr Licht verteilen können.“ Auf der anderen Seite, sagt er, sei es aber auch vorstellbar, die eine oder andere Leuchte wegzunehmen und diese dann in die Paneele mit einzubauen. „Wir prüfen das gerade, nur günstiger als der Einsatz von Mikrofonen, würde diese Variante auch nicht sein – von den wegfallenden Folgekosten einmal abgesehen.“ Von einer architektonischen Fehlplanung des Ratssaals will Tobias Krüger im Zusammenhang mit der schlechten Akustik nicht sprechen. „Es ist ein Nachteil, den man damals einfach nur nicht so stark berücksichtigt hat.“ Inwieweit nun Abhilfe geschaffen werden könne, darüber müssten Politik und Verwaltung angesichts der aktuell angespannten finanziellen Situation der Samtgemeinde noch reichlich Überlegungen anstellen.

Schon einen Schritt weiter sei man dagegen beim Visuellen – ebenfalls ein Thema, welches schon seit Längerem in der Diskussion steht: Zwei neue Projektoren, die die Verwaltung für rund 5 000 Euro angeschafft hat, sorgen seit Mitte Dezember dafür, dass Grafiken und Texte, die bei den Präsentationen in den Sitzungen an die Wand geworfen werden, von allen im Saal Anwesenden nun endlich deutlich besser wahrgenommen werden können. In der letzten Sitzung des Samtgemeinderates feierten die Beamer Premiere. „Das Bild ist nun zwei Nummern größer und erscheint auf beiden Seiten des Saals“, freut sich der Bürgermeister. Als Nächstes sei vorgesehen, die Inhalte parallel auch direkt über die Tablets der Ratsmitglieder zu streamen.