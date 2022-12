Kapelle auf dem Lauenbrücker Friedhof soll saniert werden

Von: Judith Tausendfreund

Die Sanierung der Lauenbrücker Kapelle steht an © Tausendfreund

Die Kapelle auf dem Lauenbrücker Friedhof braucht mehr als einen neuen Anstrich. Die Planung soll im kommenden Jahr beginnen.

Lauenbrück – Wer sich die Lauenbrücker Friedhofskapelle anschaut, der merkt: Sie hat ihre besten Zeiten hinter sich. Das soll sich ändern. Der Fiedhofsausschuss des Gemeinderates hat sich nun für deren Sanierung bekräftigt. Erste Ortstermine hat es bereits gegeben, im kommenden Jahr möchte man sich noch einmal dort umschauen und in Planungen und Umsetzung einsteigen.

1957 hatte man die Martin-Luther-Kirche in Lauenbrück eingeweiht. Direkt neben ihr befinden sich der Friedhof und die dazugehörige Friedhofskapelle, die in der Gemeinde auch als Leichenhalle bekannt ist. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen, fest steht, dass hier etwas passieren muss. „Wir hatten schon einen Termin mit Bestatter Thomas Miesner, um zu überlegen, wie wir vorgehen wollen und können“, berichtete nun Arne Homfeldt (CDU) im Friedhofsausschuss. Die finanziellen Mittel für Renovierungsarbeiten sind Haushalt 2023 eingestellt, erläuterte er. Homfeldt listete einige Probleme auf: Eine Ecke am Gebäude ist abgebrochen, bei der Eingangsüberdeckung ist ein Außenpfosten angegriffen, mindestens in der Rückseite des Gebäudes benötigt neue Fenster. Die Fenster bestehen aus alten Glasbausteinen, diese könnte man in Zukunft moderner gestalten. Auch der Fußboden aus Fliesen stammt aus den 1960- Jahren. Hinzu kommen die alten Türen, notwendig sind auch Malerarbeiten. Und nicht zuletzt seien Vorhänge und Lampen in die Jahre gekommen.

Kurzum handelt es sich um eine recht lange Liste der anstehenden Arbeiten. Homfeldt schlug daher vor, man könne die einzelnen Sanierungsschritte nach und nach durchführen. Klaus Intelmann (SPD) widersprach: „Wir sollten da einmal einen Grund reinbekommen, und dann haben wir in den nächsten Jahren Ruhe“. Man einigte sich schließlich auf einen Ortstermin. Homfeldt wies ebenfalls darauf hin, dass die Halle im Grunde für Trauerfeiern zu klein sei. Es handele sich eher um einen Platz zur Aufbewahrung.

Der Ausschuss thematisierte zudem die Toiletten, die zum Haus gehören. „Die wurden vor vier oder fünf Jahren erneuert und werden regelmäßig gereinigt“, so Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD). Parteifreundin Karin Stabbert-Flägel (SPD) plädierte dafür, sich diese Toiletten dennoch einmal näher anzusehen. „Eine Erneuerung würde den Ort stark aufwerten.“

Ehe man nun Entscheidungen oder Beschlussempfehlungen an den Rat geben möchte, wird man sich Anfang 2030 die Gegebenheiten vor Ort noch einmal anschauen und das gesamte Gebäude dabei zu überprüfen. Mit dabei sein soll dann auch wieder Bestatter Thomas Miesner. Im Anschluss möchte die Gemeinde Angebote für die zu erledigenden Arbeiten einholen. „Und dann sollten wir alles in einem Rutsch machen“, so Intelmann. Der Ausschuss sprach sich einstimmig für diese Beschlussempfehlung an den Rat aus.