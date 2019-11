Ein Jugendtreff soll her

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. In seiner Zusammenkunft am Dienstagabend befasste sich der Sozialausschuss der Gemeinde Lauenbrück mit dem Thema „Jugendtreff“. Damit nach der ersten Arbeitssitzung im September weitere Ideen und Vorschläge gesammelt werden konnten, öffnete Vorsitzender Arne Homfeldt (CDU) die Sitzung vor Beginn als Ideenbörse mit Beteiligung der Zuschauer.

Den Anstoß für die Einrichtung eines Jugendtreffs in Lauenbrück gab Melanie Kambach, die eine entsprechende Anfrage inklusive Vorschlagsliste an das Fachgremium richtete: „Ich mache mir so meine Gedanken um die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung unserer Kinder und Jugendlichen im Dorf.“ Und die sehen zurzeit nicht gerade rosig aus, wie auch Adam Pazdzioch, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Lauenbrück (DGL), bereits in der besagten Arbeitssitzung, zusammen mit Arne Homfeldt und Karin Stabbert-Flägel (SPD) feststellte: „Kinder und Jugendliche wünschen sich einen Treffpunkt außerhalb der vorhandenen Angebote.“ Mit Sorge würde man beobachten, dass Minderjährige an Bushaltestellen und auf Spielplätzen „herumlungern.“

Laut Stabbert-Flägel würde mittlerweile eine zahlenmäßige Auflistung der Minderjährigen vorliegen. Demnach leben zurzeit etwa 100 Kinder (zehn bis 14 Jahre) und rund 100 Jugendliche (15 bis 18 Jahre) in Lauenbrück.

In der offenen Diskussionsrunde wurde schnell deutlich, dass der Bedarf für einen Jugendtreff eindeutig gegeben sei. „Wir müssen jetzt konkret werden“, forderte Klaus Miesner (CDU) und Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) ergänzte: „Das Wichtigste ist jetzt, einen entsprechenden Raum zu finden.“ Dafür gäbe es einige Möglichkeiten im Ort, die man überprüfen müsse. Spontan zeigten sich einige Ausschussmitglieder bereit, dazu am kommenden Samstag eine Art Bereisung mit dem Fahrrad durchzuführen.

Einig war man sich, dass es sinnvoll wäre, die Trägerschaft des Jugendtreffs in die Hände der DGL zu legen. „Das wäre toll“, so Anja Oppermann (SPD).

Ingo Norrenbrock, zweiter Vorsitzender der Lauenbrücker Dorfgemeinschaft: „Ich kann mir eine derartige Konstellation durchaus vorstellen, wenn unser Verein auch entsprechend finanziell unterstützt wird. Wir Ehrenamtlichen würden uns gerne in die Arbeit vor Ort mit einbringen und haben auch schon viele Ideen für die aktive Freizeitgestaltung mit Kindern und Jugendlichen.“

Karin Stabbert-Flägel fügte am Ende hinzu: „Das Angebot müsste von einer Fachkraft mit Unterstützung der DGL-Aktiven begleitet werden. Das wäre dann wirklich optimal.“