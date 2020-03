Für jedes Kind einen Platz

Warten auf einen Kitaplatz, weil das Betreuungsangebot nicht ausreicht – das will die Samtgemeinde mit einem Eingriff in ihre Kita-Struktur ändern. Foto: Imago Images/Wolterfoto

Lauenbrück – Der 31. Januar, ein Freitag, hat es ans Licht gebracht: An jenem Tag endete für Eltern in der Samtgemeinde Fintel die Frist zur Anmeldung ihres Nachwuchses für einen Kindertagesstättenplatz. Konnte die Kommune in den vergangenen Jahren den Rechtsanspruch auf Betreuung noch zu hundert Prozent erfüllen, sieht es damit zum nächsten Kindergartenjahr schon ganz anders aus. In Fintel und Lauenbrück jedenfalls übersteigt die aktuelle Nachfrage das an sich schon breit aufgestellte Betreuungsangebot. Also war nun guter Rat teuer im Ausschuss für Soziales und Jugend, der nach Auswertung des Bedarfs durch die Verwaltung außerplanmäßig zur Sitzung einberufen worden war.

„Auf jeden Fall werden wir in unserer Struktur vorläufig einige Veränderungen vornehmen müssen“, schwor Tobias Krüger die Mandatsträger auf das Thema ein. „Natürlich werden wir es dabei nicht allen recht machen können“, so der Samtgemeindebürgermeister. Stattdessen gelte es, den besten Kompromiss auszuarbeiten. Fintel würde dabei außen vor sein, da sich dort ganz unkompliziert eine weitere Kindergartengruppe in dem Bestandsgebäude der „Vintloh-Zwerge“ einrichten ließe, um so dem Mehr an 13 Anmeldungen gerecht zu werden. „Es gibt dort noch eine Reserve im Dachgeschoss, die wir dann ausstatten und nutzen können.“

Was bleiben würde, sei die Situation im vom Bauboom erfassten Lauenbrück: Sowohl die Löwenburg als auch die Alte Post seien zum neuen Kita-Jahr platztechnisch voll ausgelastet. 14 Krippen- und acht Kindergartenkinder stünden indes auf der Warteliste. Wie man aus dieser Misere herauskommen könnte, darauf kam eingangs Olaf Böhling, Fachdienstleiter Steuerung und Personal im Rathaus, zu sprechen.

Drei Varianten spielte der Verwaltungsmann durch, von der sich am Ende eine mit breiter Zustimmung durchsetzen konnte. Demnach soll in der Alten Post zu den bestehenden zwei Regelgruppen eine weitere Kindergartengruppe mit zehn Plätzen hinzukommen. „Die räumliche Kapazität ist auf jeden Fall gegeben“, bestätigte deren Leiterin Luise Runge jedenfalls. Was die 14 Lauenbrücker Krippenkinder betrifft, wird für die nun Platz in der Helvesieker Kita geschaffen – in einem dort vorhandenen Bewegungsraum, in dem dann zehn Kinder betreut werden können. Die restlichen Mädchen und Jungen, so sehen es die Planungen vor, müssten dann mit der Einrichtung in Vahlde vorliebnehmen, wo noch Kapazitäten frei sind. „Wir waren schon ziemlich geschockt, als wir von dem geringen Zuspruch auf unser neues Krippenangebot erfahren haben“, erklärte Leiterin Frauke Sablotzke. Sie könne sich aber gut vorstellen, auch auswärtige Kinder in ihrer Einrichtung aufzunehmen.

Der Idee einer Anmietung einer noch unbestimmten Immobilie in Lauenbrück durch die Samtgemeinde, wie sie ebenfalls im Gespräch war, um dort eine gemischte Altersgruppe mit 25 Kindern einzurichten, begegneten die Politiker indes mit Skepsis. „Wir müssen ja auch die Kosten im Blick behalten“, gab Ratsherr Jürgen Rademann (CDU) zu bedenken. „Wir können nichts anmieten und in Vahlde steht die halbe Krippe leer.“ Und Rüdiger Bruns (SPD) erklärte: „Zunächst geht es jetzt darum, dass wir uns für das nächste Kindergartenjahr behelfen – die Plätze, die wir haben, müssen wir als Übergangslösung auch ausnutzen.“ Etwas längerfristig sei geplant, dass die Außenstelle der Grundschule Lauenbrück in eine Kita umgewandelt werden soll. „Also haben wir auch eine Aussicht, wie das Ganze mal weitergeht.“

Auch Gerlinde Holst, die Leiterin des Helvesieker Kindergartens, begrüßte das Vorhaben aus Sicht ihres Teams. „Wir hatten ja auch die Idee, das so zu machen – für den Wegfall unseres Differenzierungsraums könnten wir ja vielleicht den alten Bauwagen der Alten Post zu uns holen und ihn als Ersatz für Bewegungsspiele nutzen, da wir ohnehin ja viel draußen sind“, schlug sie vor.

Bedauerlich sei es ihren Worten nach, dass es jetzt bei den Anmeldungen für die erst unlängst neu gegründete Helvesieker Waldgruppe kaum Zuspruch gegeben habe. Diesen Faden griff auch der Samtgemeindebürgermeister auf. Ihm zufolge würden aktuell lediglich drei Anmeldungen aus zwei Familien vorliegen – zu wenig, um die Gruppe im Sommer an den Start zu bringen. Den Pachtvertrag wolle die Verwaltung aber nicht kündigen. „Auch wenn wir einen Weiterbetrieb noch so gerne wollen, wäre es jetzt nicht gerechtfertigt“, erklärte Krüger. „Unser gemeinsames Ziel soll es sein, jetzt nur ein Jahr Pause zu machen und in der Zwischenzeit kräftig Werbung für das Konzept zu machen.“

Zu diesem, wie auch zu allen anderen Punkten, fielen die Empfehlungen des Fachausschusses einstimmig aus. Nur eine Stunde später, in der sich anschließenden Sitzung des Samtgemeinderates, waren die Planungen in trockene Tücher gebracht. Krüger: „Das ist auch gut, denn so können wir die Eltern jetzt zeitnah informieren.“