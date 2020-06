„Jede Stimme zählt!“

Lauenbrücker Landatelier im Wettbewerb um den Metropolitaner 2020 / Online-Abstimmung

+ © - Daumen drücken für den Hauptgewinn: Katherine von Schiller und ihr Mann Michael-Friedrich. Foto: Warnecke © -

von Lars Warnecke schließen

Lauenbrück – Katharine von Schiller ist gespannt – gespannt darauf, ob das Landatelier, die von ihr vor gut drei Jahren im Landpark ins Leben gerufene Schneider-Werkstatt für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, den Pott nach Lauenbrück holt. Oder besser gesagt: den „Metropolitaner Award“. Den lobt die Metropolregion Hamburg in diesem Sommer zum zweiten Mal aus – an Einzelpersonen, Vereine und Stiftungen sowie Unternehmen, die sich für das Wohl der Region besonders engagieren. Ganze 116 Vorschläge waren in diesem Jahr eingereicht und von einer mit Entertainer Yared Dibaba und Sänger Stefan Gwildis teils prominent besetzten Jury begutachtet worden, darunter eben auch das Landatelier. „Dass wir jetzt unter die letzten 15 gekommen sind, dazu noch als einzige aus dem Südkreis, das ist schon irre!“, freut sich von Schiller, die mit ihrem Gatten Michael-Friedrich den gemeinnützigen Park, gelegen zwischen Lauenbrück und Rehr, betreibt.