Irisches Pub-Feeling

Lauenbrück - Ein Abend in der Fintauschule: Sind das nicht irische Klänge? Ja, tatsächlich, man hört „God save Ireland“, gesungen von der Lauenbrücker Speeldeel. Und mit dem dazu passenden Bühnenbild kommt direkt irisches Feeling auf.

Genau das möchten die Akteure auch mit ihrem neuen Theaterstück „Een Droom vun Irland“ unter die Leute bringen. Mit der Komödie von Frank Pinkus – von den Laienspielern selbst ins Plattdeutsche übertragen – geht das Team ganz neue Wege, weil elf original irische Lieder mit in die Handlung eingebunden werden.

In einem kleinen Dorf auf der Grünen Insel ist absolut nichts mehr los. Das Dorfgeschehen findet eigentlich nur noch im Pub bei Tubby Tubson (Hans-Jochen Haase) statt, wo sich die Dorfbewohner fast täglich treffen. Die beiden Originale Jack McDoyle (Axel Matthies) und Shane McCardigan (Arnold Wahlers) haben sich in den Kopf gesetzt, aus ihrem Dorf Leenane wieder etwas zu machen. Deshalb passt es gut, dass der Tourismusverband eine Jury in irische Dörfer schickt, um das „irischste aller irischen Dörfer“ zu küren.

Jack und Shane ist klar: Das ist die Chance für Leenane! Was also braucht ihr Dorf, um für Touristen attraktiv zu sein? Vielleicht einen original irischen Dichter oder einen revolutionären Bombenleger? Eine attraktive Hafenmeisterin, ein Heimatmuseum, einen singenden Pub-Wirt oder attraktive Kerle in Badehose? Jeder Einwohner findet etwas, was ihn glücklich macht und typisch für ihn ist: Der Pub-Wirt, der absolut nicht singen kann, der junge Charly McGuire (Jan-Peter Ruschmeyer), der keine Ahnung hat, wozu er eigentlich auf der Welt ist, seine Schwester Iris (Sarah Rosenbrock), eine Lehrerin, deren Alltag nicht gerade vor Abwechslung glänzt; der Dichter John Bowler (Stefan Stünkel), der noch nichts veröffentlicht hat; die Malerin Roxy Donegal (Anne Rosenbrock), die schon lange heimlich verliebt ist; die holländische Hafenmeisterin Mia de Jong (Svenja Miesner), die sich kurzerhand in den Kopf setzt, irgendwen zu heiraten und der ewig schlecht gelaunte Richard Spencer (Heiko Mahnken), der sein Leben am Tresen verbringt.

Premiere ist am Samstag, 4. März, um 15 Uhr (ab 14 Uhr Kaffee). Die zweite Vorstellung findet am Abend ab 19.30 Uhr statt. Weiter geht‘s am Freitag, 10. März, und am Samstag, 11. März, jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt’s für acht Euro (ermäßigt fünf Euro) an der Theaterkasse. Im Eingangsbereich gibt es dann Guinness und Kilkenny.

hu