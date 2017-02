„Integration gelingt nur mit Ehrlichkeit“

Fintel - Von Hannelore Rutzen. Dem Vorstand der Finteler St.-Antonius-Kirchengemeinde und Pastor Thomas Steinke muss man ein glückliches Händchen bescheinigen.

Als sich die Gelegenheit bot, Carsten Polanz, Doktorand der Islamwissenschaft an der Universität Bonn, für einen Vortrag in der Fintau-Gemeinde zu gewinnen, griff man sofort zu. Um es vorwegzunehmen: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, die Erwartungen wurden mehr als erfüllt.

Der Saal im Haus der Begegnung war gut gefüllt, um die 70 Menschen wollten hören, was der Islam-Experte Polanz über die jüngste der großen monotheistischen Weltreligionen zu sagen hat. Schon das Thema „Unser Verhältnis zum Islam“ ließ einen interessanten Vortrag erwarten. Was der Referent daraus machte, war für die Zuhörer, von denen rund 25 an einem sich anschließenden Seminar teilnahmen, ein Erlebnis.

So auch für Hilde Hotzan: „Ich habe schon einiges über den Islam gelesen. Ich möchte heute etwas dazulernen“, so die Fintelerin. Ursula Meier aus Vahlde sagte: „Manche Aussagen des Islam finde ich problematisch. Um kompetent zu antworten, müssen wir mehr wissen und andererseits auch unser Selbstverständnis als Christen stärken“. Bernd Reinke aus Benkeloh äußerte: „Bei mir in der Nachbarschaft wohnen muslimische Flüchtlinge. Wie verhält man sich richtig? Im Grunde hat man es ja mit liebenswerten Menschen zu tun.“

Carsten Polanz ist Freiberuflicher Mitarbeiter beim „Institut für Islamfragen“ in Bonn und Chefredakteur der Zeitschrift dieser Einrichtung. Das Institut beschäftigt sich mit der weltweiten Entwicklung der islamischen Theologie und des Islamismus und bemüht sich um eine respektvolle, sachbezogene Begegnung von Christen und Muslimen.

So ist es Polanz gelungen, den Teilnehmern das Wesen des Islam nahe zu bringen, eventuell vorhandene Missverständnisse über diese Religion und über die Muslime auszuräumen, aber auch über problematische Entwicklungen des Islamismus beziehungsweise des politischen Islam aufzuklären.

Der Hochschuldozent machte deutlich, es gehe darum, allen Menschen in Würde gegenüber zu treten, zu achten, für gegenseitigen Respekt, Fairness, Menschenrechte, uneingeschränkte Religions- und Meinungsfreiheit sowie für eine kulturelle Vielfalt einzutreten. In seinem Vortrag vertiefte er Grundinformationen über Mohamed und die Entstehung des Islam, vermittelte Informationen über den Lebenslauf Mohammeds, über die Glaubensartikel, Glaubenssäulen und die Glaubenswelt. Er sprach über den Koran und seine Bedeutung, über die rituellen Gebete, über die Ausbreitung des Islams, über Menschenrechte unter Vorbehalt der Scharia oder die Vielfalt der Religion. Es war eine Fülle von Informationen, die im Seminar vertieft wurden.

Viele Fragen warfen die interessierten Gesprächspartner hierbei auf. Für Polanz, den Experten, war es wichtig, die Begriffe nicht nur zu klären, sondern auch konkret zu werden. An Beispielen machte er deutlich, wie anders die Gleichberechtigung der Frau im Islam gesehen wird. Der Mann dürfe mehrere Frauen haben, wenn er sie alle gleich behandelt. Die Frau behalte nach der Heirat ihr Vermögen, Sex gebe es nur in der Ehe.

Er meinte, ein Weg sei, den Muslimen herzlich zu begegnen und mit ihnen ehrlich und respektvoll zu debattieren. Integration, so Carsten Polanz, gelinge nur auf Ehrlichkeit und „klaren Ansagen, dass wir an unseren Regeln und Werten nicht rütteln lassen“. Wobei natürlich helfen könnte, die auch selbst gegebenenfalls neu zu entdecken.