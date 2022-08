Ausstellung im Finteler Heimathaus zeigt Werke der Künstlerin Ute von der Wehl

Von: Lars Warnecke

Die gemalte Blumenpracht im Rücken: Hans-Joachim Schmidt (v.l.), Irma Albsmeier und Hartmut Holsten (alle Heimatverein) mit der Künstlerin Ute von der Wehl. © Warnecke

Fintel – Das passte: Bei hochsommerlicher Hitze sorgten die intensiven, leuchtenden Farben, die Künstlerin Ute von der Wehl aus Zahrensen in ihre Werke hat einfließen lassen, am Donnerstag für gute Laune. Der Heimatverein Fintel hatte zur Vernissage mit anschließender Kaffeetafel geladen – und was die rund 25 Gäste aus dem beachtlichen Oeuvre der 81-Jährigen, die selbst im Heimathaus zugegen war, zu sehen bekamen, ist einer Ausstellung allemal wert.

„Dabei ist hier nur ein Bruchteil ihrer über Jahrzehnte währenden Schaffenskraft zu sehen“, bemerkte Archivar Hans-Joachim Schmidt. Handeln würde es sich bei den Werken – mehr als 30 sind es an der Zahl – vor allem um Reproduktionen, die die Künstlerin dem Verein als Dauergabe freundlicherweise zur Verfügung gestellt habe.

Und gleich beim Eintreten im Obergeschoss des Hauses springen sie dem Betrachter ins Auge: die hübsch gerahmten Blumen- und Landschaftsbilder, aber auch die von ihr gezeichneten Porträts – darunter eines vom verstorbenen Lauenbrücker Unternehmer Burghard von der Wehl, mit dem die Künstlerin verheiratet war. Gerade solche Gesichter hätten sie schon immer fasziniert, schwärmte Vereinsmitglied Irma Albsmeier, zugleich eine gute Freundin der Kunstschaffenden, in ihrer Laudatio. „Für mich ist es höchste Kunst, etwas so zu zeichnen wie auf einem Foto – und deine Werke zeigen genau das.“ Ganz wunderbar habe sie die Blumenbilder in Szene gesetzt – Inspiration bietet von der Wehl der eigene große Garten: „Sie strahlen Harmonie und Frieden aus, man bekommt beim Betrachten ein wohliges Gefühl“, befand Albsmeier. An die Künstlerin gewandt sagte sie: „Was du mit deinen Bildern aussagen möchtest, ist offensichtlich: Tiefe Geborgenheit, Anmut, Leichtigkeit, Ästhetik, Ruhe, Zufriedenheit, einfach eine heile Welt – all das finde ich in deinen Werken.“

Und die „Hauptdarstellerin“? Die zeigte sich ob der warmen Worte sichtlich gerührt. „Irma hat mich gebeten, hier eine Ausstellung zu machen – nur hatte ich kaum noch Originale, weil vieles schon verkauft war, bis hin nach Australien“, erklärte von der Wehl, warum sie nur die Kunstdrucke zur Verfügung habe stellen können. Inzwischen sei sie, die in allen erdenklichen Maltechniken gearbeitet habe („Es floß mir nur so aus der Hand“), auf der ruhigen Seite, fertige hin und wieder in ihrem Atelier in Zahrensen, mit Blick auf den großen Garten, noch Auftragsporträts an.

Die Werkschau, sie ist erst mal auf unbestimmte Zeit im Finteler Heimathaus zu sehen – und zwar immer dienstags und sonnabends jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostenfrei.