In Lauenbrück wird Naturschutz mit Pferdestärke umgesetzt

Von: Judith Tausendfreund

Peter Hagel mäht mit seinen Kaltblutpferden und schont dabei Insekten und Bodenbrüter. © Tausendfreund

Aus Naturschutzgründen beauftragt die Gemeinde Lauenbrück ein originelles Gespann: Peter Hagel mäht mit seinen zwei Kaltblütern eine Ausgleichswiese. Dabei werden so ganz nebenbei Insekten geschützt, Pflanzen und auch das Klima geschont. Die Idee einer umweltfreundlichen Mahd hat Potential für den Landkreis.

Lauenbrück – Mal eben eine Wiese mähen, das hört sich recht gewöhnlich an. Doch in Lauenbrück hat sich die Gemeinde um die Pflege einer Ausgleichsfläche einige Gedanken gemacht. Entstanden ist so ein kleines Projekt, welches Vorbildcharakter für den ganzen Landkreis haben könnte.

Schon im zweiten Jahr mäht Peter Hagel mit seinen beiden Schleswigern Anni und Beeke eine Ausgleichsfläche, gelegen am Hochwasserschutzdamm. Die Kaltblüter sind vor einem Doppelmesserbalken, angetrieben über die mit Wasser gefüllten Gummireifen, angespannt. Zügig und problemlos sorgt das Trio für den Schnitt. Beobachtet werden sie dabei unter anderem von Matthias Grugel vom Naturschutzamt des Landkreises. „Der Standort ist ein besonders insektenfreundlicher Standort“, so der Fachmann. Bedingt durch den an sich trockenen Weg, der durch ein feuchtes Grünland führt, sei der Lebensraum für viele Insekten optimal. „Die Fläche hier ist naturnah und vergleichsweise artenreich“, erklärt er. Gerade daher sei es schlecht, die gemeindeeigene Fläche einfach nur zu mulchen, wie es in den Jahren zuvor vom Bauhof gemacht wurde. Durch das Mulchen werde die Fläche langfristig mit Nährstoffen angereichert, ein Prozess, den man im Naturschutz vermeiden will. „Die Mahd mit dem Mähbalken ist wesentlich besser für die Artenvielfalt“, betont er. Durch den scharfen Schnitt, der so entsteht, könnten die Pflanzen besonders gut nachwachsen. Auch Tanja Bladauski (SPD), unter anderem im Rat der Gemeinde aktiv, ist heute vor Ort. „Die Drehmesser der Mulchgeräte zerschreddern während der Arbeit alles, was es auf einer solchen Wiese an Lebewesen gibt“, weiß auch sie. Die Gräser werden zerfranst, in der Folge dringen Bakterien in die Pflanze ein, es werden viele Zellen zerstört – eine Erholung dauert ungleich länger, als es nach einer Mahd mit einem glatten Schnitt der Fall ist.

Glatt abgeschnittenes Mähgut bleibt zurück. © Tausendfreund, Judith

Verbesserung der Wegeseitenränderplege ist landkreisweit interessant

Die Idee, mit den zwei PS von Peter Hagel zu mähen, bringt noch weitere Vorteile in Sachen Natur- und Klimaschutz mit sich. So arbeitet das Gespann emissionsfrei. Die Bodenverdichtung, die automatisch passiert, wenn Maschinen über die Fläche fahren, findet nur punktuell statt. Zwar wiegen die Kaltblutstuten jeweils 700 Kilo, auch das Gespann bringt Gewicht mit. Dennoch wird der Boden wesentlich weniger verdichtet, als es eben durch ein Mulchgerät passieren würde. Ebenfalls vorteilhaft: Rehkitze, die sich im hohen Gras verstecken, werden von der pferdebetriebenen Mähmaschine nicht verletzt.

„Grundsätzlich kann man sagen, dass wir die Pflege der Wegeseitenränder im ganzen Landkreis verbessern könnten“, erklärt Grugel mit Blick auf die gezeigte und etwas andere Art der Grünlandpflege. Bislang herrscht das Mulchen mit all seinen Nachteilen vor.

Blühmischungen sind kontraproduktiv

„Noch schlimmer für die Insektenvielfalt sind Blühmischungen, die gerne und mit gutem Glauben ausgesät werden“, erklärt er weiter. Denn diese Mischungen könnten nicht den Lebensraum bieten, den die sonst vor Ort vorherrschende Dauervegetation biete. „Die Dauervegetationspflege ist wichtiger als die gut gemeinte Aussaat von Blühmischungen.“ Eine Pflege wie etwa die Mahd mithilfe der Pferde sei schonender und umweltfreundlicher. Angedacht sei daher perspektivisch eine Infokampagne zum Thema, berichtet Grugel weiter – den Einsatz von Peter Hagel schätzt er dabei als empfehlenswert ein. Der fährt bislang bis nach Göttingen, Lüneburg und in den Heidekreis, um seine umweltfreundliche Arbeit anzubieten – Aufträge im Landkreis Rotenburg wären willkommen.