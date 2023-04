In Lauenbrück wird eine Baumkrone zum Denkmal

Von: Judith Tausendfreund

Die bemerkenswerte Baumkrone wird zum Naturdenkmal. © Tausendfreund

Die Rotbuche am Schmiedeberg soll einen besonderen Schutz erhalten. Den Antrag, den Baum als Naturdenkmal zu kennzeichnen, haben die Grundstückseigentümer beim Landkreis gestellt. Der Gemeinderat unterstützt diese Idee.

Lauenbrück – In der jüngsten Lauenbrücker Ratssitzung galt es, eine Reihe von Beschlüssen zu fassen, die größtenteils zuletzt im Bauausschuss ausführlich thematisiert wurden. Eine einstimmige Zustimmung gab es zum Aufstellungsbeschluss „Stemmer Berg“. Hier geht es um den Wunsch der Firma Atlas von der Wehl, auf dem firmeneigenen Gelände eine Halle zu erbauen.

Beschlossen wurde auch, dass zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde ein städtebaulicher Vertrag vereinbart wird. Durch diesen ist gesichert, dass das Unternehmen die Kosten für das Planungsverfahren übernimmt.

Ebenfalls einig sind sich die Ratsmitglieder über den neuen Standort für das Mahnmal. Dieses wird auf das Grundstück des Friedhofs versetzt.

Die hohe und kugelförmige Baumkrone ist etwas Besonderes

Gesprochen wurde auch über die vom Landkreis angestrebte Auszeichnung der alten Rotbuche, die am Schmiedeberg steht. Der Baum soll als Naturdenkmal einen besonderen Schutz erhalten, da die hohe und kugelförmige Krone des Baumes etwas Besonderes darstellt. Der Baum steht auf einem Privatgrundstück, die Gemeinde wird dennoch in der Sache befragt, da die Krone bis in die Straße hineinragt.

Da die Grundstückseigentümer als Besucher der Sitzung beiwohnten, wurde diese kurz geöffnet: „Wir haben den Antrag beim Landkreis gestellt, damit der Baum auch nach unserem Ableben weiter geschützt ist“, erklärte die Eigentümerin. Dieser Idee konnten sich die Ratsmitglieder schnell anschließen.

Mit Blick auf den Jahresabschluss 2013, der vorliegt, befassten sich die kommunalen Politiker kurz mit dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes, auch wurde der Bürgermeister einstimmig entlastet. Eine Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2014 wurde lediglich zur Kenntnis genommen – diese Formalie ist wichtig, damit der Kämmerer diesen nächsten anstehenden Jahresabschluss bearbeiten kann.

Mit Blick auf den im Herbst anstehenden Flohmarkt kündigte Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) einige Neuerungen an. Diese betreffen vor allem das Anmeldeprozedere. „Wir schaffen die Zettelwirtschaft ab“, so Intelmann. Stattdessen wird man sich diesmal online für den Flohmarkt anmelden müssen. „Wer dann einen Stand bestellt, kann direkt per Paypal zahlen“, erklärte er.

Die Gemeinde bevorzugt diese Variante, um zu verhindern, dass schon bestellte Plätze am Ende dann doch nicht in Anspruch genommen werden. „Bisher lag das finanzielle Risiko bei der Gemeinde, in der Zukunft liegt es bei den Interessenten“. Im vergangenen Jahr habe es aufgrund der schlechten Wettervorhersage einen deutlichen Ausfall an Standgebühren gegeben, das will man in Zukunft vermeiden.

Horst Milbrodt (CDU) berichtete noch kurz von den Neuerungen auf dem Friedhof. Das neue Tor ist schon eingesetzt worden. Die Mauerarbeiten, die hierzu notwendig waren, sind erledigt, „das macht einen guten Eindruck“, so der stellvertretende Vorsitzende des Friedhofsausschusses. Auch die Ausschreibungen, die zur Sanierung der Friedhofskapelle notwendig sind, seien angelaufen.