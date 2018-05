Finteler Veterinärin beteiligt sich an Sammlung von „Tierärzte ohne Grenzen“

+ Tierärztin Sabine Wilkens (v.l.), Bernd Schröder mit „Marlo“, Tierarzthelferin Gabriele Früchtenicht und Justyna Olchawa. - Foto: hr

Fintel - Von Hannelore Rutzen. Mit einer solchen Resonanz hatte Sabine Wilkens irgendwie schon gerechnet. Am Dienstag hatte sich die Tierärztin mit ihrem Praxis-Team in Fintel einmal mehr an der Aktion „Impfen für Afrika“ beteiligt.