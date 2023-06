In Stemmen entstehen innovative Ideen zur Kälberaufzucht

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Karsten Indorf an der Milchtankstelle. Das Wohlergehen der Kühe ist ihm wichtig. © Tausendfreund

Der Stemmer Landwirt Karsten Indorf bringt seien Kühe mit ihrem Nachwuchs zusammen. Und das ist bislang eher die Ausnahme als die Regel.

Stemmen – Üblicherweise werden Kühe und Kälber in der klassischen Landwirtschaft recht schnell und kurz nach der Geburt voneinander getrennt. Die Kälber kommen in „Aufzuchtsbuchten“, die Mutterkühe in den Stall oder auf die Weide. Diese Form der Aufzucht hat Vorteile, zum Beispiel können die Kälber so auf den ersten Blick auf Durchfall und Wohlergehen geprüft werden. Allerdings hat sie auch Nachteile, denn sie ist eben weit weg von natürlichen Abläufen. Karsten Indorf, Inhaber des Stemmer Brunkshof beschäftigt sich daher schon seit Jahren mit der Idee, ein Konzept zu realisieren, welches die mutterkuhgebundene Kälberaufzucht für alle Beteiligten ermöglicht.

Erste Versuche zeigten die Probleme

Anfangs hatte er auf seinem Hof eine Weide angelegt, auf der sich Kälber und Kühe sowohl morgens als auch abends für etwa eine Stunde treffen konnten. „Nach zwei, drei Wochen haben die Tiere eine starke Bindung zueinander aufgebaut“, berichtet er. Dementsprechend wurde es schwierig, die Tiere wieder voneinander zu trennen. „Es wurde kompliziert in der Handhabung“, so Indorf. Daher hat er seinen ersten Versuch in der Sache zunächst wieder eingestellt. Im Herbst 2022 ergriff er jedoch erneut eine Initiative in Sachen innovative Kälberaufzucht. Er installierte hierzu in seinem Kuhstall eine Ecke, in der er die Einzelbuchten für die Kälber abschaffte und eine Art Laufstall für die Tiere ermöglichte. „Dann habe ich die Mütter abwechselnd jeweils für zwölf Stunden zu den Kälbern gelassen“, erklärt er diesen weiteren Versuch. „Das klappte ganz gut.“ Die Mütter haben dann nicht nur ihr Kalb, sondern auch die fremden Kälber ans Euter gelassen, sodass die Kälber immer Kontakt zu einer der Mutterkühe hatten. Das Konzept sei gut, er habe bislang den Eindruck, dass es den Tieren besser gefalle, als isoliert aufzuwachsen. Doch auch hier erweist sich die Trennung der Tiere später als problematisch. Alle Beteiligten rufen sich lautstark und zeigen sich unzufrieden. „Der Aufwand ist auch groß, weil ich die Kühe jeweils aus der Herde aussortieren muss“, erklärt Indorf ein weiteres Problem.

Diese Mutterkuh (rechts) sucht den Kontakt zum Nachwuchs. © Tausendfreund

Die Trennung fällt den Tieren später schwer

Aufgeben wollte er aber so schnell nicht. Der Landwirt, der auch einen Hofladen und eine Milchtankstelle betreibt, informierte sich weiter. „In allen Fällen ist offenbar immer die Trennung der Tiere das Problem“, so seine Erkenntnis. Dementsprechend hat er nun eine neue Idee entwickelt. Mithilfe eines Selektionstores wird er im Juli eine bestimmte Fläche seines Hofes abtrennen. Dort dürfen dann die Kälber auf der Weide stehen. Dank des Tores kann er es den Mutterkühen, die in einer Herde nebenan stehen, ermöglichen, dass diese sich autonom zu ihren Kälbern hinbewegen und auch wieder zurück zur Herde können. Das Tor ist so programmiert, dass nur die Mutterkühe, nicht aber die anderen Kühe der Herde es passieren können. Auch können die Kälber nicht durch das Tor hindurch.

„Das ist wichtig, denn wenn die Kälber in unseren Kuhstall hinein gehen, können sie sich da verletzen“, befürchtet Indorf. Im Stall befindet sich ein Spaltenboden, die Kälber können damit Probleme bekommen. Das Selektionstor kann aber nicht nur „sortieren“, welches Tier hindurch darf, sondern es kann in einem späteren Schritt mit dem Melkroboter gekoppelt werden. „Wenn die Kälber älter sind, können die Kühe dann erst zum Melken gehen und danach zum Nachwuchs“, führt der Landwirt aus. So soll schrittweise eine langsame Trennung realisiert werden. Die Kühe haben nach dem Besuch des Melkroboters nicht mehr ganz so viel Milch für das Kalb übrig. Sie haben aber dennoch durchgehend den Kontakt zu ihren Kälbern.

Paten können das Projekt unterstützen

Für etwa sieben bis acht Monate sollen die Tiere mindestens immer in Sichtnähe bleiben. Ob sein Plan aufgeht, weiß Indorf noch nicht, „das ist offen.“ Sollte sich herausstellen, dass die Idee gut umzusetzen ist, will er sogar noch zusätzlich einen eigenen Stall bauen, damit die Kühe und die Kälber auch im Winter den Kontakt aufrecht erhalten können. „Das ist allerdings aufwendig, daher gehe ich das erst an, wenn sich die Idee jetzt im Sommer als erfolgreich herausstellt“, erklärt er. So oder so, auch jetzt ist schon klar, dass die Umsetzung dieser anderen Art von Aufzucht mit Aufwand und Kosten verbunden ist. Alleine das Tor ist schon kostspielig. Daher ist es möglich, als Pate aktiv zu werden. Wer sich etwa mit 20 Euro an den Kosten beteiligt, erhält im Gegenzug einen Gutschein für zehn Liter Milch, diese Milch kann über das Jahr verteilt abgeholt werden. Alle Paten werden über den weiteren Versuchsverlauf auf dem Laufenden gehalten. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter anderem in der ebenfalls noch neuen Milchtankstelle auf dem Brunkshof. Diese ist direkt mit einem Milchtank verbunden, wer möchte, kann sich dort einen frischen Liter Milch zapfen und den über Paypal oder auch in bar bezahlen. Mehr Infos zu allen Projekten gibt’s auch online www.brunkshof.de.