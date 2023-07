Hundekotbeutel für Lauenbrück

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Hundekot in Lauenbrück, das ist ganz offensichtlich ein dringendes Problem. © Tausendfreund

Der Lauenbrücker Rat ist sich aktuell in einigen Punkten einig. Ohne große Diskussionen beschließt das Gremium, wie es mit den anstehenden Projekten weiter gehen kann.

Lauenbrück – Auch in den Sommerferien wird in der Gemeinde Lauenbrück Kommunalpolitik betrieben. In der jüngsten Ratssitzung wurden einige Beschlüsse gefasst, die zuvor schon in diversen Gremien und Runden vorbereitet wurden – dementsprechend wurden alle Entscheidungen zügig gefällt.

Stemmer Berg

Der Bebauungsplan „Stemmer Berg“ war schon öfter Thema im Bauausschuss. Grundsätzlich geht es um einen Aufstellungsbeschluss, der im April gefasst wurde. Das Gebiet, welches rund um die Firma Atlas von der Wehl existiert, soll als zusammenhängendes Gewerbegebiet deklariert werden. Diese Planung betrifft Flächen beiderseits der Burghard-von-der-Wehl-Straße, südöstlich der Bundesstraße 75. Das Areal hat eine Größe von etwa 12,5 Hektar, darunter fallen auch Flächen, die schon gewerblich genutzt werden. Die Gemeinde will nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine weitere, geordnete, gewerbliche Entwicklung schaffen. Angestoßen wurde das Projekt, da das Unternehmen Atlas von der Wehl sich weiter entwickeln will. Doch es stehen noch mehr Ideen im Raum. Auf der gegenüberliegenden Seite der Firma von der Wehl befindet sich eine Biogasanlage. Hier gibt es aktuell einen Betreiberwechsel. Die neuen Eigentümer wollen jetzt ebenfalls erweitern. Es bestehen bereits zwei Bebauungspläne, die an die aktuellen Anforderungen angepasst werden sollen. Es besteht aber auch ein Investitionsstau, eine Fortentwicklung kann nur mit der Erweiterung der Anlage realisiert werden. Zudem ist aktuell nördlich davon eine Einspeiseanlage des örtlichen Versorgers in einer Größe von 3 000 Quadratmeter geplant. Weitere Gewerbeflächen können in Richtung Nordwesten entstehen. Im Gespräch sind in Kombination mit der Biogasanlage Lagerhallen, eine Tankstelle für LNG und CNG, Strom-, Pkw- und Lkw-Stellflächen oder sogar ein Imbiss. Die zu überplanende Fläche beinhaltet etwa fünf Hektar, konkrete Pläne zum Ausbau liegen noch nicht vor. Der Rat hat einstimmig beschlossen, dass nun die Anpassung des Aufstellungsbeschlusses von April erfolgen kann, ein städtebaulicher Vertrag mit der Bioenergie Lauenbrück GmbH abgeschlossen wird und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange in die Wege geleitet wird.

Hundekot

Zu Beginn des Jahres wandte sich die Lauenbrückerin Jasmin Kramer an die Gemeinde. Ihr Ziel: Sie will Hundekotbeutel verteilt wissen. Vor allem will sie damit erreichen, dass weniger Hundekot auf den Straßen der Gemeinde liegen bleibt. Das wiederum stört sehr viele Einwohner. Denn an mehreren Stellen weisen entsprechende Hinweisschilder auf das Problem hin. Nicht zu übersehen ist der Aufruf, der auf dem Gelände des Wohnmobilparks zu sehen ist: Ganz klar, hier ist jemand sauer. Doch auch in den Neubaugebieten des Orts ist oft ein kleines oder großes Schild zu entdecken. „Hier ist kein Hundeklo“, steht auch dort zu lesen.

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung eine Karte mit zehn Vorschlägen von Kramer zeigen lassen. An diesen Standorten sollen die Beutelständer aufgestellt werden. „Aus meiner Sicht sollen die Fachleute entscheiden, wo wir die Spender aufstellen“, regte Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) an. Auch Anja Oppermann (SPD) befand: „Es ist gut, wenn das jemand festlegt, der einen Hund hat.“ Verteilt werden die Beutel über den Verein der Hundefreunde, die Gemeinde beschafft das Material, der Bauhof wird die Beutelhalter anbringen.

Mitteilungen und Anregungen

Bürgermeister Intelmann nutzte die Ratssitzung, um noch einige Informationen weiter zu geben. In Sachen Baugebiet Treiderkamp sei ein dicker Ordner für die weitere Erschließungsplanung zusammen gekommen. Das Rotenburger Planungsbüro PGN erstelle die Bauleitplanung, „im Herbst geht es da weiter.“ Eine Anregung steht aber schon im Raum: Die Überlegung, dort eine Tempo-30-Zone einzurichten. Weiterhin liegt vom Landkreis die Anfrage vor, wo Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufgestellt werden können. Bislang handelt es sich nur um eine generelle Anfrage, die Gemeinde ist aufgefordert, Standorte zu benennen.

In Sachen Solarpark Lauenbrück kann im Jahr 2024 gebaut werden, sofern der Satzungsbeschluss noch in diesem Jahr erfolgt.

Von Wolfgang Rosenbrock (SPD) kam die Anregung, künftig an der Berliner Straße und im Heidhorn mobile Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen. „Die rasen mit 120 Stundenkilometern da durch“, so der Bauausschussvorsitzende. Auch Anja Oppermann und Klaus Intelmann (SPD) bekräftigten die Notwendigkeit von solchen Messungen. Besprochen wurde auch, dass diese in Zukunft am besten an unterschiedlichen Stellen im Ort aufgestellt werden sollten.