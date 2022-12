Hüterin im Dienst der Kirche: Irmgard Lünsmann ist seit 20 Jahren Küsterin in Lauenbrück

Von: Lars Warnecke

Mit Leib und Seele Küsterin: Irmgard Lünsmann mit Pastor Lars Rüter, der ihr für ihr 20-jähriges Engagement im Dienst der Kirche herzlich dankt. © Warnecke

Wenn andere ein kirchliches Fest feiern und zur Ruhe kommen können, hat Irmgard Lünsmann alle Hände voll zu tun. Sie ist mit Herz und Seele Küsterin.

Lauenbrück – Die Kirchentür aufschließen, Kerzen anzünden, per Knopfdruck die Glocken läuten – damit ist es im Küsterberuf noch lange nicht getan. Immerhin leitet sich das Wort Küster, der auch Kirchendiener genannt wird, vom lateinischen „custos“ ab. Das wiederum bedeutet so viel wie Aufseher, Hüter oder Wächter. Irmgard Lünsmann aus Stemmen ist so eine Hüterin – und das „aus purer Freude am Job“, wie sie sagt.

Seit stolzen 20 Jahren arbeitet sie in der Kirchengemeinde Lauenbrück als Küsterin – für sechs Stunden die Woche. Weitere sieben kümmerte sie sich als Raumpflegerin um Kirche und Gemeindehaus – meistens am Donnerstag und Freitag. Damit soll zum Jahresende Schluss sein. Warum? „Die Hände wollen nicht mehr so richtig mitmachen, wahrscheinlich Arthrose, deshalb muss ich jetzt kürzertreten“, sagt die 69-Jährige – und lächelt.

Es ist genau dieses freundliche Lächeln, das viele von ihr kennen und an ihr schätzen – dann, wenn sie sonntags von Lünsmann zum Gottesdienst begrüßt werden. Und das bleibt den Besuchern auch erhalten, will sie als hauptamtliche Küsterin doch unbedingt weitermachen. „Der Dienst alleine macht mir nichts aus, es ist bisher eine sehr schöne Zeit gewesen, in der ich viele nette Leute kennenlernen durfte – solange wie ich es kann, mache ich es auch weiter“, bekräftigt die Jubilarin ihre Ambitionen, die gerade erst im Gottesdienst für ihre Verdienste mit einem kleinen Geschenk geehrt worden war. „Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut.“

Am 1. Dezember 2002 war es, als Lünsmann ihren Dienst, der zwei Stellen ausfüllte, antrat – als Nachfolgerin von Lisa Dreyer. Wie sie dazu gekommen ist? „Inge Baden aus dem Kirchenvorstand hat mich damals gefragt, ob ich das machen möchte“, erinnert sie sich. „Nach kurzer Bedenkzeit habe ich dann gesagt: Versuchen möchte ich es gerne, und wenn es dann nicht klappt, ist es halt so. Aber ich habe es versucht – und bin 20 Jahre geblieben.“

Lauenbrücks Pastor Lars Rüter, als solcher seit 1995 in Amt und Würden, sieht zwischen Lünsmann und Dreyer sogar Parallelen: „Ihre Vorgängerin hat auch über die Altersgrenze hinaus gearbeitet und irgendwann gesagt, jetzt sei für sie Schluss. Daraufhin habe ich immer nur gedacht, wer in ihren Schuhen weiterlaufen könnte – mit Frau Lünsmann haben wir dann genau die Richtige gefunden.“ Den Überblick, betont Rüter, habe die „gute Seele“, wie er die Küsterin nennt, in all den Jahren jedenfalls nie verloren – bei mehr als 1 000 Gottesdiensten, die Irmgard Lünsmann seit dem Jahre 2002 betreut hat – in der Organisation wie auch beim Herrichten des Altars und den Vorbereitungen für das Abendmahl, um nur einige Aufgaben zu nennen – sei dies schon eine enorme Leistung, befindet der Pastor.

Bei einer Trauung ist die Stemmerin Ansprechpartnerin für das Brautpaar, wenn es etwa um die festliche Dekoration der Kirche geht. „Bei allem, was bei einer Trauung mit der Kirche zu tun hat, verweist der Pastor an mich“, berichtet die Endsechzigerin. Zu beachten sei die Hausordnung: Da müsse sie schon manches Mal darauf hinweisen, dass Schmuck nicht mit Tackernadeln oder Klebeband an den Kirchenbänken befestigt werden dürfe. In eher unschöner Erinnerung sei ihr eine Trauung geblieben, bei der vor dem Gotteshaus bei starkem Wind plötzlich zigtausende Papierschmetterlinge per Kanone in den Himmel „abgefeuert“ wurden. „Das war gar nicht abgesprochen, ich wusste nichts davon – als ich das ganze Zeug am Boden verstreut sah, musste ich echt losheulen“, blickt Lünsmann auf die unangenehme Erfahrung zurück, über die sie mittlerweile aber lachen kann.

Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen – dazu die Gottesdienste an Wochenenden und Feiertagen, keine Frage: Flexibilität ist von ihr als Küsterin gefragt. Nur selten ist sie ausgefallen, wegen Krankheit oder Urlaub etwa. „Und wenn doch, dann übernehmen auch mal die Kirchenvorsteher“, freut sie sich über die Hilfsbereitschaft.

Bleibt die Frage, wer in Zukunft den raumpflegerischen Part in der Martin-Luther-Kirchengemeinde übernehmen möchte. „Momentan suchen wir noch eine Kraft“, sagt Rüter. Wer Interesse an der Aufgabe habe, könne sich im Pfarramt telefonisch unter der Rufnummer 04267 / 274 oder per E-Mail an kg.lauenbrueck@evlka.de melden. „Man hat bei den sieben Stunden auch eine weitgehend freie Zeiteinteilung“, erklärt er.