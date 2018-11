Auf hohem Leistungsstand

Lauenbrück - Seit fünf Jahren ist Klaus Intelmann Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Fintel und bereits 45 Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lauenbrück. Der erfahrene, mit großem Fachwissen und Führungsqualitäten ausgestattete Brandschützer berichtete am Donnerstagabend in der Sitzung des Feuerwehrausschusses über das Einsatzgeschehen im laufenden Jahr.

Demnach gab es für die fünf Wehren der Gemeinden Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde bislang insgesamt 45 Einsätze. So mussten die ehrenamtlich tätigen Brandschützer zu elf heißen Einsätzen ausrücken. Bei 29 technischen Hilfeleistungen ergriffen die Helfer Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachen, wie sie zum Beispiel bei Unfällen entstehen und dann vor Ort mit entsprechenden Einsatzmitteln durchgeführt werden. Vier Mal rückten die Feuerwehrleute nach Auslösung von Brandmeldeanlagen (BMA) aus und führten außerdem eine Brandsicherheitswache durch.

Mit sieben Einsätzen von Türöffnungen zur Brandbekämpfung, zur Unterstützung der Rettungsdienste oder im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei sei eine zunehmende Tendenz zu verzeichnen, so Intelmann. Zwei Einsätze seien durch die Aktivierung des Meldekopfes bei Unwettern notwendig gewesen. In diesem Zusammenhang sei auch die Übung „Unwettereinsatz“ am 3. November mit den fünf Wehren und Meldekopf zu sehen.

Fünf zusätzliche Einsätze seien außerhalb des Gebiets der Samtgemeinde Fintel durchgeführt worden. „74 Prozent aller Einsätze finden in der Zeit von 6 bis 18 Uhr statt. Das bereitet uns Probleme, weil in dieser Zeit am wenigsten Einsatzkräfte zur Verfügung stehen“, konstatierte der Feuerwehrchef.

Zu den besonderen Ereignissen zählte er den Dachstuhlbrand am 11. Februar in Fintel und die umfangreiche Personensuche in Stemmen am 17. April dieses Jahres.

„In der Einsatzabteilung befinden sich zurzeit 243 Aktive, vier Kräfte mehr als im Vorjahr“, so Intelmann in seiner Berichterstattung. „In der Altersabteilung beläuft sich der Personalbestand auf 74 Feuerwehrkräfte.“ Laut geändertem Brandschutzgesetz könnten die ehrenamtlich tätigen Brandschützer jetzt bis zum Alter von 67 Jahren – entsprechend dem angepassten Renteneintritt – Dienst in der Einsatzabteilung leisten. Ab 55 Jahren besteht allerdings die Möglichkeit, auch ohne Angaben von Gründen in die Altersabteilung zu wechseln. Die Jugendfeuerwehr erreicht mit einem Plus von acht Personen den erfreulichen Stand von 45 Jugendlichen.

Laut Feuerwehr-Magazin sind die Jugendfeuerwehren die Zukunfts-Versicherung für das Ehrenamt Feuerwehr. Das betonen zwar alle, die etwas in der Feuerwehrwelt zu sagen haben. Fest stünde aber, dass nur 57 Prozent aller möglichen Standorte in Deutschland eine Jungendfeuerwehr haben.

Eine Entlastung der Leitstelle verspricht sich Intelmann ab Mitte kommenden Jahres, weil dann das Leitstellenprogramm „Cobra“ von den Meldeköpfen genutzt werden kann. Das extra für Niedersachsen umformulierte und äußerst umfangreiche Verwaltungsprogramm „Feuer-On“ beinhalte nach seiner Meinung noch viele kleine Fehler und erfordere etliche Stunden Mehrarbeit für die Dateneingaben, bis es voraussichtlich 2019 von allen Wehren entsprechend eingesetzt werden könne. - hu