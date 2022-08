Höhenfeuerwerke: Noch zeitgemäß?

Von: Ulla Heyne

Einen von Pyrotechnik erleuchteten Himmel wie 2019 beim Vorschießen in Rotenburg wird es dieses Jahr in Schneverdingen nicht geben. © Heyne

Das Heideblütenfest in Schneverdingen sagt Pyroland-Höhenfeuerwerk ab. Man denkt, so etwas ist nicht mehr zeitgemäß.

Lauenbrück/Schneverdingen – Eigentlich wäre Florian von Bothmer dieser Tage im Stress: Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag feiert Schneverdingen das Heideblütenfest. Einer der traditionellen Höhepunkte am Samstagabend: das große Höhenfeuerwerk, das bunte Bilder an den Nachthimmel und bis zu 10 000 Besuchern aus Nah und Fern ein Staunen auf die Gesichter zaubert.

Auf der Website www.schneverdingen.de wirbt die Stadt mit „einem Groß-Feuerwerk der Extraklasse“, für das das beauftragte Pyroland jahrelang sogar spezielle Feuerwerkskörper anfertigen ließ. Doch beim konkreten Programmablauf für 2022 heißt es statt Höhenfeuerwerk erstmals „Lichtspektakel am Abendhimmel“. In Schneverdingen – und auch andernorts – stellt man sich die Frage, ob ein Großfeuerwerk noch zeitgemäß ist.

Eine Nachfrage beim örtlichen Tourismusbüro schafft Klarheit: Ein Feuerwerk sei in diesem Jahr nicht geplant, stattdessen werde eine Drohnenshow präsentiert, so die telefonische Auskunft. Wundern tut das auch von Bothmer: Seit 2009 war der Begründer und Inhaber des Lauenbrücker Unternehmens „Pyroland“ als Ausrichter an Bord, hatte die Veranstaltung von einigen hundert Gästen im ersten Jahr zum Besuchermagnet bis zur Zäsur 2020 durch die Pandemie gebracht. Als er trotz Wiederaufnahme des mehrtägigen Spektakels mit Programmpunkten wie Wahl der Heidekönigin, Laternenlauf und Bühnenprogramm nichts vom Veranstalter hörte, suchte er vor einigen Monaten den Kontakt.

Von Seiten der Heidetouristik hieß es, der Vorstand des ausrichtenden Vereins Heideblüte Schneverdingen habe sich mit eindeutiger Mehrheit gegen das Feuerwerk entschieden. Auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert Vorstandsvorsitzende Meike Moog-Steffens die Gründe: In einem sehr eindeutigen Beschluss habe der Vorstand, der zunehmend aus jungen ehemaligen Heideköniginnen besteht, das Feuerwerk für nicht mehr zeitgemäß befunden.

Daneben hätten vor allem ökologische Aspekte eine Rolle gespielt: „Der Park geht direkt in freie Landschaft über. Ein sensibler Bereich, wo viele Vögel und andere Wildtiere beheimatet sind, die wollen wir nicht aufschrecken.“ Daneben sei es auch um den Brandschutz gegangen: „Schon 2019 herrschte extreme Trockenheit. Die Abbrennfläche zu wässern, war schon damals eine Herausforderung für die Feuerwehr“, o Moog-Steffens. Je nach Wind sei die Gefahr zu groß, dass Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen werden: „In der Vergangenheit hatten wir immer mehr Schadensfälle.“ Die trug zwar die Versicherung, die Abwicklung sei jedoch sehr aufwendig gewesen.

Von Bothmer bedauert diese Entscheidung. Der Wunsch nach frischem Wind für eine Veranstaltung sei absolut nachvollziehbar. „Beim Feuerwerk hatte ich immer den Eindruck, dass es jenseits von Trends ein zeitloses Vergnügen ist, das alle Generationen abholt. Dafür haben auch die Besucherzahlen gesprochen.“ Er bedauert, dies mit den langjährigen Geschäftspartnern nicht am runden Tisch geklärt haben zu können: „Oft spielt unterschwellig ja auch die Annahme eine Rolle, dass Feuerwerke nicht mehr in die heutige Zeit passen wegen der angenommenen Feinstaubbelastung. Dass diese erwiesenermaßen heute bei einem Höhenfeuerwerk geringer ist als beim Grillabend, ist in den Köpfen vieler noch nicht angekommen – und selbst das Grillen würde ja auch niemand ernsthaft verbieten wollen.“