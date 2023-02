Hobby-Astrofotograf: Der Nachthimmel über Helvesiek

Von: Wieland Bonath

Komet C/2022 E 3 (ZTF) am Himmel über Helvesiek. © Bonath

Der Nachthimmel ist sein Element. Heino Bardenhagen ist Astro-Fotograf, erst kürzlich hat er einen Kometen fotografiert, der zuletzt 50.000 vor Christus gesehen wurde.

Helvesiek – Immer wieder dieser graue, regenverhangene Himmel über Helvesiek. Kein Mond, keine Sterne, keine Galaxien waren zu sehen, wenn sich die Tage senkten und es langsam dunkel wurde. Dabei wollte Heino Bardenhagen, einer der ganz wenigen Hobby-Astrofotografen, endlich „seinen“ Kometen C/2022 E 3 (ZTF) mit dem Teleskop erfassen und mit der kombinierten Canon EOS 2000D fotografieren.

Doch vor Kurzem war es so weit: Der 63-Jährige nahm sich seine Schubkarre, und brachte seine Ausrüstung etwa hundert Meter weiter auf eine kleine Lichtung, von der aus er seit etwa 40 Jahren seine astronomischen Beobachtungen macht.

Komet C/2022 E 3 (ZTF) – C steht für Komet, 2022 ist das Jahr seiner Entdeckung, E 3 der betreffende Tag und ZTF sind die Kürzel für die Entdecker des Schweifsterns – war jetzt mit bloßem Auge bei fantastischer Sicht unter zahllosen Gestirnen am Himmel über Helvesiek zu erkennen. Heino Bardenhagen konnte an diesem Abend den Kometen, dessen Entdeckung die astronomische Fachwelt Ende vergangenen Jahres als Sensation bezeichnet hatte, zum ersten Mal im Bild festhalten.

Schon als Schüler war der in Helvesiek aufgewachsene Heino Bardenhagen von der Astronomie fasziniert. Als er zur Konfirmation ein kleines Teleskop geschenkt bekommen hatte, machte er sich an seine ersten Versuche, das Universum zu erforschen. Ganz kleine Schritte eines neugierigen Jungen in einer unendlichen Welt.

Die Ausrüstung wurde leistungsfähiger, die Faszination für die Astronomie ließ Bardenhagen nicht mehr los. Inzwischen arbeitet der Astrofotograf, der beruflich im Schichtdienst beim Wetterdienst in Nordholz beim Marinefliegergeschwader 3 tätig ist, mit Brennweiten von 105 und 800 Millimeter. Für ihn und sein Hobby sei das völlig ausreichend, sagt Bardenhagen, auch „wenn es andere Astrofotografen, die ich kenne, auf bis zu 4 000 Millimeter bringen“.

Zwischen den Fotoaufnahmen von dem Kometen gibt es eine kleine Lehrstunde von Bardenhagen, der sich bei Temperaturen unter Null in zwei zusammengenähte Decken eingehüllt hat: Kometen, sagt er, seien sogenannte Schweifsterne von meistens einigen Kilometern Durchmesser, der in den sonnennahen Teilen seiner Bahn eine durch Ausgasen erzeugte Koma und meist auch einen leuchtenden Schweif entwickelt. Kometen zählten zu den ältesten Objekten in unserem Sonnensystem und „bestehen aus Staub und Gestein, das von Eis zusammengehalten wird“. Die Zahl der neu entdeckten Kometen, so Bardenhagen, habe bis in die 90er Jahre bei etwa zehn pro Jahr gelegen. Durch automatische Suchprogramme und Weltraumteleskope sei die Zahl der entdeckten Kometen deutlich gestiegen.

Auch ein Buch hat er verfasst. © -

Der Komet C/2022 E 3 (ZTF), sagt Heino Bardenhagen, habe sich mit 42,5 Millionen Kilometern am 1. Februar der Erde am dichtesten genähert.

Am 11. Februar erreichte der Komet den Planeten Mars und am 15. Februar den Roten Riesen Aldebaran im Sternbild Stier. Noch in diesen Tagen kann er, wenn das Wetter mitmacht, fast die gesamte Nacht lang beobachtet werden. Dann geht er in den Morgenstunden zusammen mit dem Sternbild am westlichen Himmel unter. Übrigens: Entfernungen und Zeitspannen haben im Weltraum kaum fassbare Dimensionen. Danach hat der Komet C/2022 E 3 (ZTF) beispielsweise um das Jahr 50 000 vor Christus das letzte Mal das Sonnensystem wie zurzeit durchflogen.

Heino Bardenhagen, der in ein oder zwei Jahren in den Ruhestand wechselt, freut sich schon darauf, dass er mehr Zeit für seine Leidenschaft Astrofotografie haben wird. Eine Begeisterung, die er sich auch nach anstrengendem Dienst nicht hat nehmen lassen. Bardenhagen, der noch einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb verwaltet, hat ungezählte Nachtstunden mit Teleskop und Kamera in völliger Stille unter „seinen“ Sternen zugebracht. Bei eisiger Kälte und schwülen Sommernächten. Der 63-Jährige ist unter den rund 25 Mitgliedern des Rotenburger Fotoklubs „Creative“ der einzige Astrofotograf. Die Mitglieder des Vereins treffen sich an jedem ersten und zweiten Dienstag im Monat im Haus am Luhner Forst (Soldatenheim) zum Erfahrungsaustausch.

Bardenhagen hat inzwischen auch zur Feder gegriffen und unter anderem den Science-Fiction-Roman „Simian“ geschrieben. Das Cover-Foto vom „Affenkopfnebel“ hat selbstverständlich er selbst in einer Nacht auf seinem Hofgrundstück an der Großen Straße, dem letzten Haus von Helvesiek in Richtung Hamersen, aufgenommen.