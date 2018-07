Hitze sorgt für großen Andrang

Fintel - Von Marié Detlefsen. Viel Sonnenschein, warme Temperaturen und Windstille. Für viele die perfekte Gelegenheit, um sich im Freibad abzukühlen und das schöne Wetter zu genießen. Für Michaela Bosse, Schwimmmeisterin im Finteler Freibad im Wiesengrund, könnte der Sommer nicht besser sein. Knapp drei Monate nach dem Saisonstart berichtet sie von überdurchschnittlich guten Besucherzahlen.

„Geöffnet ist das Bad noch etwa acht Wochen – und wir haben schon jetzt die Besucherzahl aus dem letzten Jahr geknackt“, freut sich Bosse. Die hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen hätten immer mehr Badegäste angelockt und stünden im totalen Kontrast zu 2017, wo die Zahlen aufgrund des schlechten Wetters noch unterdurchschnittlich gewesen seien.

Aber nicht nur das grandiose Wetter sorgt für mehr Zuwachs, sondern auch das Einzugsgebiet habe sich vergrößert, erzählt Bürgermeister Wilfried Behrens (SPD). „Da das Tostedter Freibad geschlossen ist, kommen nun viele Besucher aus dem Heidekreis, aus Winsen/Luhe oder sogar aus Harburg in unser Freibad.“ An einem heißen Sommertag würden sich somit zwischen 1 500 und 2 000 Besucher im Freibad aufhalten, welches zu einem Plus von 25 000 im Vergleich zum letzten Jahr geführt habe. „Es freut mich wirklich zu sehen, wie die Badegäste zu den unterschiedlichsten Zeiten kommen. Auch gleich bei der Öffnung am Morgen können wir uns immer auf zahlreiche Besucher freuen“, so Bosse.

Aber auch negative Folgen der bleibenden Hitze werden sichtbar. „Dieses Jahr ist es für alle Mitarbeiter und vor allem Schwimmmeister eine große Herausforderung, da sie den ganzen Tag in der heißen Sonne stehen und rundherum natürlich viel Lärm herrscht“, verdeutlicht die Schwimmmeisterin. Dabei geht Bürgermeister Behrens vor allem auch auf den Fachkräftemangel im Landkreis ein. „Die DLRG unterstützt das Schwimmbad zwar tatkräftig, doch trotzdem wird weiter nach Personal gesucht. Dies führt leider auch dazu, dass das diesjährige Zelten mit Übernachtung im Freibad ausfallen muss.“ Dennoch werden auch weiterhin Aktivitäten angeboten, wie die anstehende DLRG-Badeparty am Samstag, 18. August.

Die Nachfrage zeigt sich ebenso in den angebotenen Schwimmkursen. „Wir haben aktuell schon acht Kurse und konnten dennoch nicht alle Kinder aufnehmen“, bilanziert Christine Raether, die stellvertretende Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe.

Der Zuwachs sorge aber auch dafür, dass versucht wird, das Badeerlebnis immer weiter auszubauen. Es werde immer Stück für Stück geplant, um den Gästen einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, so Wilfried Behrens. „Das Bad wurde 1974 in Betrieb genommen – das heißt, das Alter erfordert natürlich immer wieder Aufbereitungen, weshalb wir auch viele Neuerungen vornehmen.“

In diesem Jahr sei somit die Sicherheit der Sprungtürme verstärkt und das Schwimmbad in ein beheiztes Freibad umgewandelt worden.