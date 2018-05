Jugendhilfe Wümmetal feiert mit Ehemaligen 25-jähriges Bestehen

Rehr - Von Henning Leeske. „Nicht nur die Bewohner lernen viel von uns für ihr Leben, sondern wir lernen selber sehr viel von unseren Jugendlichen für unsere tägliche Arbeit mit ihnen“, sagte Birgit Schlie als Erzieherin und Ergotherapeutin der Jugendhilfe Wümmetal in Helvesiek.

So fasste sie eine wesentliche Beziehung zwischen den Therapeuten und den Bewohnern der Jugendhilfe Wümmetal auf der Jubiläumsfeier am Sonnabend zum 25-jährigen Bestehen zusammen.

Bei Kaffee und Kuchen begrüßten die Mitarbeiter und die aktuellen Bewohner zusammen mit dem Chef der Wümmetaler Günther Organista viele ehemalige Bewohner des Therapiezentrums in Rehr bei Helvesiek. Aus den ersten Anfangszeiten bis zu den gerade ausgezogenen Bewohnern bildete sich das Spektrum der ehemaligen Wümmetalern, die sich die Feier nicht nehmen ließen und den Weg nach Rehr auf sich nahmen.

Beim anschließenden gemeinsamen Grillen, das die momentanen Bewohner der Einrichtung für Jugendliche mit drohenden seelischen Behinderungen vorbereitet hatten, konnten die zahlreich erschienenen jetzt Erwachsenen sich über ihren weiteren Werdegang austauschen.

+ Jan Wendt berichtete über seinen Weg bei den Wümmetalern. „Nach den vielen Jahren haben wir uns viel zu erzählen“, sagte Jan Wendt als ehemaliger Bewohner, der über seinen Aufenthalt von 2006 bis 2012 bei der Jugendhilfe Wümmetal sprach. „Damals habe ich die Entscheidung mit meinen Eltern zusammen getroffen, nach Rehr zu gehen, weil ich Probleme mit Drogen und psychische Probleme hatte“, schildert er die damalige Begebenheit.

Als Minderjähriger kam der jetzt Endzwanziger Hamburger Jung, wie er sich selbst nannte, also zu den Wümmetalern, die ihm im ersten Schritt erst einmal halfen, von den Drogen loszukommen. „2006 habe ich meinen letzten Joint geraucht“, sagte Wendt. „Dann bekam ich hier die richtige Hilfestellung vermittelt, mit dem Hintergrund selbstständig klar zu kommen. Mir wurden von den Betreuern wichtige Werte vermittelt, die helfen, wieder aufzustehen, wenn man mal einen Rückschlag hinnehmen musste“, fasste er seinen Weg zusammen.

„Die Betreuer bringen sich sehr stark für jeden persönlich ein und vermitteln einem Menschlichkeit, die viele von uns vorher vermisst haben. Immer mit dem Ziel, eines Tages ohne diese Einrichtung klarzukommen“, sagte Wendt, der mittlerweile mit dem Landschaftsgärtner seine zweite Berufsausbildung abgeschlossen hat. In der Einrichtung hatte er bis 2012 den Beruf Friedhofsgärtner erlernt und arbeitet seitdem in der grünen Branche.

Inzwischen ist er bei einer Firma, die in ganz Hamburg die Grünflächen der Kitas und Grundschulen betreut, angestellt, und ihm mache die Arbeit für die Kinder in den Schulen viel Spaß. „Mal an einem Tag für das Mähen von 30 000 Quadratmetern Rasenfläche verantwortlich zu sein, ist schon ein tolles Gefühl“, sagte der bekennende St.-Pauli-Fan. Er freue sich sehr, die ehemaligen Betreuer wieder zu treffen und sich noch mal für die Hilfe zu bedanken. „Wir haben den Betreuern und Therapeuten sehr viel zu verdanken, weil sie jeden einzelnen von uns so akzeptiert hatten wie er war“, so Wendt abschließend.

Die Mitarbeiter saßen noch lange mit ihren „Sprösslingen“ zusammen, um über die gemeinsamen Erinnerungen zu plaudern.

lee