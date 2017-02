Hundefreunde laden ein: Mit Herz und Schnauze

Lauenbrück - Nein, zu übersehen ist Antje Hachmann nicht. Zumal dann nicht, wenn die 1,90 Meter messende Frau mit ihren beiden, ebenfalls hochgewachsenen Hunden den Raum betritt. Oben herum sehr schick ins schwarze Abendkleid gehüllt, das ihre imposanten Tattoos sehen lässt, trägt sie als unübersehbaren Kontrast dazu zünftige grüne Gummistiefel und betritt selbstbewusst die improvisierte kleine Bühne in Lola Wahlers alter Schmiede. Auf Schritt und Tritt wird sie von einer schwarzen und einer sandfarbenen Dogge der Rasse Cane Corso Italiano begleitet.

Zu ihrer Lesung aus dem Buch „Arschlochhund“ hat sie Tanja Kuntze von den Hundefreunden Lauenbrück eingeladen. In der Sprache, in der Hachmann die Beiträge in ihrer überaus erfolgreichen Facebook-Seite „Arschlochhund“ formuliert, ist auch das Buch gehalten: Schonungslos direkt, in unverblümter Sprache, aber mit viel Herz und aus Sicht einer Hundehalterin, die über eine große Erfahrung im Umgang mit den geliebten Vierbeinern verfügt. Das mag eher zartbesaitete Leser abschrecken, den Lauenbrücker Hundefreunden jedenfalls gefällt es.

Sie selbst sei auch bei der Ausbildung ihrer Lieblinge an ihre Grenzen gestoßen und oftmals angeeckt: „Aber es ist wie bei den eigenen Kindern – Erziehung zeigt sich immer dann, wenn keiner hinguckt.“ Man könnte Hachmann direkt für eine Talkshow empfehlen, mit solch einer Empathie, schrägem Witz, aber auch feiner Ironie bringt sie die Probleme von Hundehaltern auf den Punkt. Das kommt gut beim Publikum an, und so entsteht ein unverkrampfter gegenseitiger Austausch – die Hundefreunde spüren, dass die Autorin eine von ihnen ist und nicht von oben herab belehrend auf sie einwirken möchte.

Das Zitieren aus ihrem Buch gleicht dann auch eher einer Performance als einer Lesung: Mit ihrem darstellerischen Talent gelingt es Hachmann, simple Schilderungen – und sei es das Ausführen der Hunde inmitten einer spießigen Wohnsiedlung – zu einem Erlebnis zu machen. Dabei ist die Autorin durchaus auch kritisch und macht ihrem Unmut über übertriebene Hundeliebe Luft, die in Wellness-Paketen oder veganem Tierfutter gipfelt.

