Helvesieker Windenergie sorgt für Gesprächsstoff

Auch in Helvesiek können künftig viele Windräder stehen, das Landschaftsbild wird dann dem in Wohlsdorf ähneln. © Tausendfreund

Die erste Vorverträge stehen schon, die eigentliche Ausweisung der Helvesieker Flächen ist aber noch unklar. Dennoch bewegt das Thema die Anwohner, das zeigt auch die hohe Besucherzahl der jüngsten Ratssitzung.

Helvesiek – Alles dreht sich um’s Windrad. Zumindest seitdem feststeht, dass die Ausweisung neuer Flächen für die Windenergie in großen Schritten auf den Landkreis zukommt. Hintergrund sind die bundesweiten Ausbaupläne der erneuerbaren Energie. Diese führen zu einer Aufweichung der Bau-Kriterien.

In der Branche herrscht Goldgräberstimmung. Das macht sich in Helvesiek bemerkbar, denn auch in der Gemeinde können nach den neuen Richtlinien eine ganze Reihe von Windrädern aus dem Boden gestampft werden. Vor Ort aktiv geworden ist die Firma Trave Erneuerbare Energien (Trave EE) aus Lübeck. „Die Mitarbeiter waren im Ort unterwegs und haben teilweise schon Vorverträge mit Landeigentümern geschlossen“, weiß Bürgermeister Merten Lüdemann. Diese Verträge seien reine Vorverträge. „Noch steht nicht fest, ob hier wirklich ein Vorranggebiet entsteht“, so Lüdemann weiter. Beispielsweise könne die Bundeswehr Probleme mit dem Tieffluggebiet anmelden. Auch andere Fragen seien noch zu klären. „Wir stehen da wirklich ganz am Anfang“, betont der Bürgermeister. Nichtsdestotrotz hatte er die beiden Projektleiter der Trave EE, Joris Henschel und Harmen Mehrdorf eingeladen, das mögliche Projekt schon jetzt während der Gemeinderatssitzung vorzustellen.

Es gilt, die Energiewende umzusetzen

Dieses Angebot nahmen die beiden gerne wahr. Gemeinsam erläuterten sie den Ratsmitgliedern, aber auch den zahlreichen Besuchern, die zur öffentlichen Sitzung in die Alte Schule gekommen waren, ihre Ideen. „Wir haben den Auftrag, die Energiewende umzusetzen und brauchen Flächen“, erklärte Henschel. Er ging auf die Frage ein, wie sich in Zukunft die auszuweisenden Flächen verändern werden. Denn wenn zum Beispiel der Abstand zum Siedlungsbereich, aber auch zu Mooren und Wäldern geändert wird, werden eben wesentlich mehr Flächen potenziell als Platz für ein Windrad in Frage kommen.

Um das Ganze zu visualisieren, zeigte er eine Karte von Helvesiek, auf der vermerkt war, welche Flächen in Frage kommen können. Allerdings wies der Referent darauf hin, dass es sich hierbei lediglich um einen Zwischenstand handele. Die Auswahl könne wieder kleiner werden. „Wir informieren Sie hier zu einem sehr frühen Zeitpunkt“, betonte er. Da die Sitzung formell geöffnet worden war, durften auch die Anwohner Fragen stellen. Beispielsweise kam die Überlegung auf, wie groß die geplante Nabenhöhe sein wird und auch, welche Leistung die Windräder haben werden. Ratsherr Helmut Oetjen (WG Helvesiek) stellte die Frage, welche Einflussmöglichkeiten die Gemeinde auf die kommenden Projekte haben wird. Auch wollte er wissen, was passiert, wenn die Gemeinde keinen Flächennutzungsplan aufstellt.

Auf diese Frage konnte Stefan Raatz von der Samtgemeinde Fintel zumindest die Antwort geben, dass es für die Gemeinden besser ist, wenn ein solcher Plan aufgestellt wird. Denn nach dem Bundesgesetz könne man im Prinzip „überall“ bauen, ein Flächennutzungsplan verhindert Wildwuchs. „Die Regionalplanung will den Raum strukturieren“, hielt Raatz dagegen.

Regionalplanung verhindert Wildwuchs

Diskutiert wurden auch Aspekte, wie zum Beispiel die Frage, wo später einmal die notwendigen Umspannungswerke entstehen können, wie lange das alles noch dauern wird und auch, wie sich Lieferprobleme und Arbeitskräftemangel auf die Branche auswirken. Die beiden Referenten gingen abschließend auf das Thema regionale Wertschöpfung ein. Sowohl Biogasanlagen als auch Fotovoltaik und eben Windräder seien am Ende des Tages Einnahmequellen, die auch den Menschen vor Ort zu Gute kommen können. „90 Prozent der Gewerbesteuer fließen an die Standortgemeinde, nur zehn Prozent an den Sitz der Betreibergesellschaft“, ergänzte Henschel die zahlreichen Informationen. Sollte die von den Referenten aufgezeigte Zukunftsvision realisiert werden, würde ein städtebaulicher Vertrag die Details zwischen der Betreibergesellschaft und der Gemeinde klären und festlegen. Noch ist die ganze Geschichte – wie Lüdemann betont – eben ganz am Anfang.