Helvesieker Tennisabteilung stellt sich für die Zukunft auf

Von: Judith Tausendfreund

Insgesamt acht Kinder kommen regelmäßig, um mit Viktor Kostin zu trainieren. © Verein

Kunststoff statt Ziegelmehl, nach diesem Motto plant die Helvesieker Tennisabteilung des SV Grün-Weiß eine große Sanierungsmaßnahme. Mit dieser will der Verein in Zukunft Wasser, aber auch Pflegeaufwand sparen.

Helvesiek – Helvesiek wird noch wachsen, da ist sich Friedhelm Windeler, Vorsitzender der Tennisabteilung des SV Grün-Weiß, sicher. In der Tat gibt es im Ort ein Neubaugebiet und Zuzüge. Windeler orientiert sich an der Zukunft, und zwar nicht nur mit Blick auf seinen Wohnort. Auch die gesamte Tennisabteilung blickt zuversichtlich nach vorne. Daher steht für die Sportler auch fest, dass sie eine große Investition tätigen wollen: Mit insgesamt 100 000 Euro soll der Tennisplatz im kommenden Jahr saniert werden.

Fläche sieht nur oberflächig gut aus

Der Schritt ist mutig und doch offensichtlich notwendig. „Wenn man sich die Fläche anschaut, sieht sie auf den ersten Blick gut aus“, erklärt Tennisspieler Windeler den Hintergrund. Schnell kann er zeigen, dass der erste Blick täuscht. Der Boden ist uneben und zwar so, dass auch mal ein Ball „verspringt“. Die Bälle hinterlassen Abdrücke, auch Fußabdrücke sind sofort zu sehen. Der Platz ist einfach zu weich, erklärt der Fachmann. „Zudem ist immer sehr viel Wasser notwendig, um den Platz stabil zu halten“, führt er weiter aus. Im Herbst werden die weißen Linien mit Holz belegt, damit nichts zufriert. Im Frühjahr wird der Platz aufwendig wieder hergerichtet. In den Wintermonaten, von Ende September bis Ende April, bleibt er geschlossen – wer dennoch spielen will, muss in eine Halle, etwa nach Scheeßel, ausweichen. Der Platzwart der Abteilung, ist inzwischen Mitte 70. Er pflegt die Anlage mit viel Engagement, will aber absehbar mit diesem hohen Arbeitseinsatz aufhören. „Wir werden die Aufgaben dann intern verteilen“, erklärt Windeler. Auch der Platzwart wird noch beratend zur Verfügung stehen, dennoch ist das Ziel klar: Die jetzt noch aufwendige Pflege des Platzes soll einfach einfacher werden. „Wenn wir die Sanierung umsetzen, wird die Arbeit später weniger anspruchsvoll und deutlich leichter“, führt Windeler aus. Ein weiterer, großer Vorteil soll mit der Sanierung erreicht werden. Der Platz wird mit dem neuen Belag ganzjährig zu bespielen sein. Angedacht ist ein Belag zum Beispiel mit der Bezeichnung Porplastic RedClay Pro. Ein solch neuer Belag ist staub-arm, pflegeleicht, bei jedem Wetter bespielbar. „Wir haben uns bereits einige andere, bereits sanierte Plätze, angesehen“, berichtet der Vorsitzende. Auch wurden entsprechende Erfahrungsberichte bei anderen Vereinen abgefragt – offensichtlich sind alle, die sich schon für die neue Form des Belags entschieden haben, zufrieden.

Friedhelm Windeler freut sich auf das Projekt. © Tausendfreund

Verschiedene Fördertöpfe sollen helfen

Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Sportler mit der Idee beschäftigt. Im Frühjahr dieses Jahres wurde dann die Entscheidung gefällt. Dabei steht fest, dass der Sportverein, genauer gesagt die Tennisabteilung, die hohen Investitionssummen nicht alleine aufbringen kann, sondern auf Förderung angewiesen ist. Mehrere Schritte wurden seitdem unternommen. Zum einen wurde mit der Gemeinde geklärt, dass der Pachtvertrag zwischen dem Verein und der Gemeinde bis Ende 2036 verlängert wird – ohne diese Bestätigung hätte die Förderung beim Landessportbund (LSB) nicht beantragt werden können. „Alle Anträge, die dort für dieses Jahr eingehen, werden gesammelt, ab Mitte August beginnt die Verarbeitung der Förderanträge“, weiß Windeler. Das bedeutet auch, dass Mitglieder der Tennisabteilung sich noch gedulden müssen, bis sie den Bescheid erhalten. Bis zu 30 Prozent der Kosten könnten über die Förderung abgedeckt werden. Auch bei der Gemeinde wurde bereits ein Unterstützungsantrag gestellt und positiv entschieden: 33 000 Euro kommen über diesen Weg hinzu. Vom Landkreis liegt ebenfalls ein zustimmender Bescheid vor, auf diesem Weg werden 20 Prozent der notwendigen Summe abgedeckt. Alles Weitere wird die Tennisabteilung dann mit Eigenmittel berappen müssen. „Wir müssen jetzt abwarten, was vonseiten des LSB kommt und dann schauen, was möglich ist“, so Windeler.

Nachwuchsspieler kommen regelmäßig

Wenn er zurückblickt, muss er zugeben, dass der Tennissport schon mal stärker nachgefragt war. In den 1990-er Jahren habe eine andere „Tenniseuphorie“ vorgeherrscht. 1990 wurde die Abteilung gegründet, 1991 wurde der Spielbetrieb aufgenommen, 120 Mitglieder waren es damals. Ein eigenes Tennishaus wurde von den Mitgliedern erbaut, Herren und Damenrunden gab es früher, heute sind es noch 40 Mitglieder, die Frauen sind mittlerweile in der Unterzahl. Dennoch lässt hier keiner den Kopf hängen – im Gegenteil, nicht nur der Platz soll zukunftssicher werden, auch für den Tennisnachwuchs wird aktiv gesorgt. Denn in diesem Jahr hatte sich die Initiatoren einmal etwas Neues ausgedacht. „Zur traditionellen Saisoneröffnung hatten wir mit Dorfzetteln, aber auch auf Instagram und anderen Kanälen um Aufmerksamkeit geworben“, schildert Windeler. Die Idee ging auf, viele Zuschauer kamen, darunter auch insgesamt acht Kinder, die seitdem regelmäßig auf dem Tennisplatz trainieren. Das Training wird von Viktor Kostin, Trainer beim TC Blau-Weiß Scheeßel, jeden Donnerstag angeboten und die Resonanz zeigt, dass das Angebot gut ankommt. Die jüngsten Kinder sind gerade mal drei Jahre alt. In dieser Altersklasse geht es natürlich nicht um das perfekte Tennisspiel. Stattdessen beschäftigen sich die Nachwuchssportler mit der Aufgabe, ihre Bewegungen zu koordinieren. Vorwärts und rückwärts laufen, Bälle treffen und vieles mehr wird spielerisch umgesetzt. Windeler ist angetan von diesem Erfolg und hofft, dass auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen so an den Sport herangeführt werden. Ganz grundsätzlich geht es in Helvesiek zwar um den Sport, aber eben auch um einen gewissen Spaßfaktor. „Wenn uns nun die Sanierung gelingt, bin ich zufrieden“, so Windeler. Die Investition in die Zukunft lohne sich. Wenn dann noch der Sanitärbereich des Sporthauses saniert wird – ein Projekt, das unabhängig von der Tennisabteilung ansteht – dann besteht nach seiner Einschätzung eine gute sportliche Infrastruktur für den Ort.