Helvesieker Rat erörtert Höhe der Förderung für Tennisplatzsanierung

Von: Ulla Heyne

Der Tennisplatz: Ein neuer Belag muss her. © Heyne

Wie viel ist die Jagd nach dem Ball wert? Diese Frage wird in Helvesiek und umzu aus aktuellem Anlass erörtert.

Helvesiek – Wenn ein für die Bürger wichtiges Thema ansteht, dann kann es mit den Besucherplätzen bei der Helvesieker Gemeinderatssitzung schon mal eng werden. Der Blick in die Gesichter der Sportler am Montagabend in der „Alten Schule“ ließ keinen Zweifel daran, welcher Tagesordnungspunkt von vorherrschendem Interesse war: Es ging um den Antrag auf Förderung der Tennisplatzsanierung. Gemäß Kostenvoranschlag geht es um eine Gesamtinvestition von mehr als 100 000 Euro. Bisher wurden Vorhaben dieser Art von Vereinen von der Gemeinde üblicherweise mit einem Drittel bezuschusst. Die stolze Summe von 33 000 Euro in Zeiten knapper Kassen ließ dann aber doch den ein oder anderen Ratsherrn vor der Zustimmung aber aufhorchen.

Dass die Sanierung des mit mehr als 20 Jahren gleichen Belags in die Jahre gekommenen Tennisplatz dringend erforderlich ist, daran ließ der Platzwart keinen Zweifel. Er komme bei der Pflege körperlich an seine Grenzen, „außerdem ist ein immenser Wasserverbrauch nötig. Um die Plätze bespielbar zu halten, müssten sie theoretisch Tag und Nacht gewässert werden.“ Schon jetzt betrügen die Kosten zum Herrichten des Platzes angesichts immer trockenerer Sommer 2 000 Euro im Jahr – Geld, das der 40 Mitglieder zählende Verein gern einsparen würde. Weitere Vorteile eines neuen Belages seien die theoretisch ganzjährige Bespielbarkeit, „gerade für die acht Kinder im Verein ist das wichtig“, sowie die Nutzbarkeit durch Rollstühle. Auf die Frage, wie lange der neue Belag denn halte, wollte er sich nicht konkret festlegen, „definitiv aber wesentlich länger als zehn Jahre, so lange gibt der Hersteller schon Garantie“.

Es wird auch eine Pro-Kopf-Rechnung erstellt

Im Vergleich mit der kürzlich getätigten Investition in den Schützenverein stellte Ratsmitglied Friedhelm Beckmann eine Pro-Kopf-Rechnung auf: „Dort haben wir die 200 Mitglieder mit 20 000 Euro gefördert, hier würden 40 Mitglieder mit 33000 Euro gefördert.“ Diese Diskrepanz wurde relativiert: Zum einen sei der Schützenverein in der jüngeren Vergangenheit mehr als einmal gefördert worden, zum anderen sähe eine Pro-Kopf-Rechnung anders aus, wenn man nur die Aktiven berücksichtigen würde, warf Quast ein. Dazu Bürgermeister Merten Lüdemann: „Ich würde die Entscheidung nicht an den Mitgliedern festmachen.“ Es sei ein großer Vorteil, den Tennisplatz und auch den Tennisverein als Initiator zu haben. „Allein die Orga dieses Projekts durch den Verein ist ganz großartig.“ Grundsätzlich müsse man sich schon fragen, wo man Vereinsvorhaben dieser Art deckele, „andererseits haben wir hier ja nicht so viele Vereine“. Am Ende fiel die Entscheidung für eine Eindrittel-Förderung einstimmig aus. Nur eine Frage von Quast an die Vereinsmitglieder, die trotz verschiedener Förderungen immer noch einen Eigenanteil von 16 000 Euro stemmen müssen, blieb unbeantwortet: „Was macht ihr eigentlich, wenn eine Förderung, zum Beispiel durch den Deutschen Sportbund, ausfällt?“