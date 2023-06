Helvesieker Kita Bärenhöhle leidet unter Platzmangel

Von: Judith Tausendfreund

Noch wird der Bauwagen vom Waldkindergarten genutzt. © Tausendfreund

Die Räumlichkeiten in der Kita Bärenhöhle in Helvesiek sind überstrapaziert. Abhilfe kann ein Bauwagen verschaffen, denn durch die Schließung des Waldkindergartens steht ein solcher zur Verfügung. Die Idee wurde im Sozialausschuss der Samtgemeinde Fintel kontrovers diskutiert.

Lauenbrück/Helvesiek – Wohin mit dem Bau- oder auch Zirkuswagen, der bislang vom Helscher Waldkindergarten, auch die Waldgruppe genannt, genutzt wurde? Über diese Frage gibt es verschiedene Meinungen. Fakt ist: Der Waldkindergarten wird zu Ende Juli geschlossen, denn es liegen nicht genügend Anmeldungen vor und dieses Problem gab es so auch schon in früheren Jahren. Somit muss für den Wagen, der bisher die „Heimat“ der Gruppe war, eine neue Nutzung überlegt werden.

Eine bereits ausgearbeitete Idee: Das gute Stück – wenn man den Wagen denn so nennen mag – wird künftig von den Mitarbeitern und Kindern der Kindertagesstätte Bärenhöhle verwendet. Die Mitarbeiter können sich gut vorstellen, so einen zusätzlichen Pausenraum zu bekommen. „Wir leben mittlerweile sehr eng in unseren Räumlichkeiten“, betont Leiterin Gerlinde Holst. Sie ist als Gast während der jüngsten Sozialausschusssitzung der Samtgemeinde anwesend. Tobias Koch (SPD) öffnet diese formell, damit Holst ihren Standpunkt darlegen kann. Grundsätzlich muss nicht nur geklärt werden, ob der Wagen so zu nutzen ist, sondern auch, wo er denn in Zukunft stehen kann. Denkbar ist die Fläche neben dem bereits vorhandenen Spielplatzgelände oder aber der Parkplatz der Gemeinde Helvesiek. Bei der ersten Variante handelt es sich um Parkplätze, die aktuell vom Sportverein genutzt werden, zwei Parkplätze würden dann wegfallen. Allerdings ist der Sachverhalt damit keineswegs abgeschlossen: Denn der Wagen ist in keinem guten Zustand, er muss saniert werden. Die Dachkonstruktion, der Boden und auch die Fensterbänke müssen instandgesetzt werden. Das wird an die 3 500 Euro kosten. Hinzu kommen etwa 1 000 Euro, um den Ofen des Wagens weiter nutzen zu können.

Stellplatz muss noch geklärt werden

Und noch einiges mehr gilt es zu klären: Die möglichen Stellplätze befinden sich im Eigentum der Gemeinde Helvesiek, demnach muss die erst mal einer solchen Nutzung zustimmen. Auch muss eine Baugenehmigung für das Abstellen des Zirkuswagens eingeholt werden, die Verkehrssicherungspflicht muss auf öffentlichen Flächen gewährleistet sein. Und zuletzt ist auch die Umsetzung des Wagens durchaus mit Aufwand verbunden.

Es sprechen eben aber auch viele Argumente für diesen nicht unerheblichen Aufwand. In einer umfangreichen Stellungnahme hatten die Kita-Mitarbeiter diese zusammengetragen. Da in der Kita seit einigen Jahren auch eine Krippe untergebracht ist, sind die Räume knapp. So wird das Büro, welches nicht nur Büro, sondern auch Mitarbeiterraum sein soll, als Ausweichraum für die Kleingruppenarbeit genutzt. Für eine Besprechung mit allen Kollegen reicht der Platz nicht, auch müssen die Erzieherinnen, die Pause machen wollen, mit einem parallel laufenden Bürobetrieb leben. „Zudem ist es sehr laut, gerade Kinder mit besonderem Förderbedarf sind schnell überreizt und erleben den Alltag als sehr stressig“, führen die Mitarbeiter in ihrem Schriftstück weiter aus.

Der Platz ist beengt

Der Bauwagen könnte viele Probleme lösen. „Die Stellungnahme ist wirklich sehr umfangreich, ich schließe mich an, das Ganze ist eine Riesenchance“, betont Ulrich Brunkhorst (CDU). Auch die Stellmöglichkeit sei da, denn die Fläche, die jetzt als Parkplatz genutzt werde, könne anvisiert werden, wenn zum Beispiel die Fußballer woanders parken würden. „Das sollte machbar sein und ich kann das nur unterstützen“, betont er, sichtbar angetan von der Möglichkeit.

„Ich sehe das anders“ meldet sich Merten Lüdemann (CDU), Helvesieks Bürgermeister, zu Wort. Der Wagen sei eher ein Bau-, denn ein Zirkuswagen. „Vor der sanierten Schule und dem bald sanierten Sportplatz kann ich mir das so nicht vorstellen“, betont er. Dementsprechend plädiert er für die zweite Variante, dem Verkauf des Wagens. Dieser wird schätzungsweise mit einem Restwert von 7 000 Euro betrachtet.

Schon im Vorfeld der Diskussion hatte die Gemeinde Helvesiek signalisiert, dass man dem Kindergarten auf einem anderen Weg zu mehr Raum verhelfen wolle, etwa mit Platz in der ehemaligen Schule. „Dann müssen wir aber alle Sachen hin und her schleppen und so nebenbei auch die 26 Kinder hin und her begleiten“, argumentiert Holst gegen diese Idee. Im Bauwagen sei alles fertig eingerichtet. „Wir wollen das und die Kinder wollen das auch“, betont sie. „Ich bin mir sicher, dass auch unsere Elternschaft sich diesbezüglich engagieren würde“, fügt Holst an. Jürgen Rademacher (CDU) ergänzt die Diskussion mit der Forderung, dass die Kosten, die durch den Umzug entstehen, festgelegt werden sollen. „Bei 5 000 Euro gehe ich mit, bei 10 000 allerdings nicht“, so der Politiker.

Am Ende der Debatte spricht sich der Aussschuss mehrheitlich für die Umnutzung des Bauwagens aus – allerdings muss die Samtgemeindeverwaltung sich nun mit der Gemeinde Helvesiek beraten, denn die muss zustimmen.