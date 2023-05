Helscher Friedhof wird schön und zukunftsfähig

Von: Judith Tausendfreund

Der Friedhof in Helvesiek ist aufgeräumt und gut gepflegt. Das soll auch so bleiben. © Tausendfreund

Die Bestattungskultur ist im Wandel, das kommt nach und nach auch in den Dörfern an. In Helvesiek hat man sich bereits einige Gedanken gemacht, wie man die Gestaltung des Friedhofs verbessern kann.

Helvesiek – Günter Möller und Eckbert Habeck, beide sind Rentner, kümmern sich in Helvesiek um den Friedhof. Sie haben einen Vorschlag erarbeitet, wie der Friedhof in Helvesiek etwas umstrukturiert werden könnte. Die Anregung kommt bei Bürgermeister Merten Lüdemann gut an. „Wir haben bisher einen sehr schön gepflegten Friedhof“, stellt er fest.

Doch Friedhofskultur wandelt sich, nicht nur in Helvesiek, sondern in der gesamten Gesellschaft. Vor allem die Pflege der Gräber wird dann zur Herausforderung, wenn zum Beispiel die jüngere Generation in die Großstadt zieht und es vor Ort an Manpower fehlt, um das Grab zu pflegen. Daher und auch aus Kostengründen kommen Urnengräber immer stärker ins Gespräch. „Ich habe mich darüber auch mit Stefanie Stargardt, Fachbereichsleiterin Samtgemeinde Fintel, ausgetauscht“, so Lüdemann während der jüngsten Ratssitzung. Dort erläuterten Möller und Habeck ihre Aktivitäten. Die beiden haben einige Friedhöfe aus der Umgebung besucht, sie waren unter anderem in Scheeßel und haben Fotos mitgebracht. Auch haben sie Skizzen angefertigt, auf denen zu sehen ist, wie der Friedhof in Zukunft in Sachen Urnengräber gestaltet werden könnte. „Schön wäre auch eine Bank und dass die ganze Fläche ordentlich gepflegt wird, vielleicht mit Hackschnitzeln ausgestattet wird“, schilderte Möller.

Bisher keine Urnengrabstätten

Grundsätzlich geht es bei dem ganzen Projekt um die Schaffung neuer Begräbnisformen auf dem Friedhof. Bisher gibt es in Helvesiek keine speziellen Urnengrabstätten. Es können zwar Urnen beigesetzt werden, aber es fehlt eben eine regelrechte Urnengrabanlage, die es in verschiedenen Varianten bereits auf vielen anderen Friedhöfen gibt. Denkbar sind daher eine Urnenreihengrabstätte, eine Urnenwahlgrabstätte oder auch eine halbanonyme Urnengrabstelle in Form einer Gemeinschafts-Urnengrabanlage. Alle diese Formen ergänzen dann – sollten sie realisiert werden – die jetzt bestehenden Möglichkeiten.

Nicht alle Wege sind wirklich barrierefrei. © Tausendfreund

Ein großer Vorteil der Urnengräber liegt auf der Hand: Sie benötigen weniger Platz als die klassische Wahlgrabstätte und befreien die Hinterbliebenen vom Pflegeaufwand, der gemeinhin mit einer klassischen Grabstätte einhergeht.

Doch das Konzept der beiden Anwohner beinhaltet noch weitere Vorschläge. Denn bereits im Jahr 2022 wurden hierzu von zwei Bürgern der Gemeinde einige Ideen entwickelt. So sollen im Bereich des Grünfeldes Wege geschaffen werden, die barrierefrei zu beschreiten sind. Außerdem ist der Zaun im hinteren Bereich des Friedhofs in die Jahre gekommen. Die Betonelemente platzen ab und brechen auseinander. Über kurz oder lang ist eine Erneuerung notwendig. Durch die Wurzeln der umliegenden Bäume ist das Pflaster auf dem Parkplatz hochgedrückt. Es ist uneben und bietet eine große Stolpergefahr – in Sachen Barrierefreiheit gilt es also noch einiges mehr zu tun als „nur“ die Wege zu erneuern. Zudem war Anfang 2022 eine der umliegenden Kiefern bei einem der Stürme auf das Dach der Kapelle gefallen und hatte einen Schaden verursacht. Um noch weitere Schäden zu vermeiden, wurden damals direkt einige Kiefern in unmittelbarer Nähe der Kapelle entfernt. „Durch diese Arbeiten sind die Kapelle und ihr Umfeld deutlich heller und sichtbarer geworden. Die neu entstandenen Bereiche könnten mit einer neuen Bepflanzung aufgefüllt und verschönert werden“, führen die beiden Rentner in ihrem Konzept auf. Bei der potenziellen neuen Bepflanzung müsse man allerdings darauf achten, dass diese am besten trockenresistent und pflegeleicht ist.

Ortstermin vereinbart

„Toll, dass die beiden sich Gedanken gemacht haben“, lobte Ratsherr Helmut Oetjen. Er regte an, einen Vororttermin auf dem Friedhof zu vereinbaren, um dann da direkt die ein oder andere Idee konkret zu besprechen. Gesagt, getan, der Termin steht bereits: Am Dienstag, 13. Juni, 19 Uhr, wird sich der Gemeinderat mit Möller und Habeck auf dem Friedhof treffen. Anschließend können die gut vorbereiteten Ideen dann sicher bald in die Tat umgesetzt werden.