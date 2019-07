Heißt es bald „Betreten verboten“?

Lauenbrück befürchtet Einschränkungen bei Naturschutzgebietsausweisung

+ Auch das hat Tradition im Lauenbrücker Schulwald: Die Grundschüler pflanzen vor Ort Obstbäume – hier mit dem Apfelexperten Eckart Brandt (r.). Archivfoto: Rutzen

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Es sind grüne Oasen in Lauenbrück, die von den Bürgern seit Jahrzehnten als beliebte Naherholungsgebiete genutzt werden: der an den Friedhof angrenzende Schulwald sowie ein Stück Natur hinter dem Neubaugebiet Dreierkamp. Ausgerechnet die will der Landkreis Rotenburg im Zuge der künftigen Ausweisung des Naturschutzgebietes „Wümmeniederung“ aber demnächst unter besonderen Schutz stellen lassen – und zwar nach den Vorgaben der Fauna-Flora Habitat (FFH)-Richtlinie der Europäischen Union. Das war Ende Juni auch schon auf einer öffentlichen Infoveranstaltung im Lauenbrücker Rathaus bekannt gemacht worden – und lässt Klaus Intelmann, SPD-Politiker im Gemeinderat, seitdem nicht mehr ruhig schlafen.