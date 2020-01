Heiße Bremsen an Lkw-Gespann sorgen für Feuerwehr-Einsatz

+ Beinahe wäre der Lkw-Anhänger komplett in Brand geraten. Foto: Feuerwehr

Stemmen – Schlimmeres verhindern konnten am späten Dienstagabend die Feuerwehren aus Lauenbrück und Scheeßel, wo auf der B 75 gegen 23.30 Uhr ein Sattelschlepper mit Anhänger drohte, in Brand zu geraten. Wie die Brandschützer mitteilen, sei das Lkw-Gespann von Scheeßel kommend in Richtung Hamburg unterwegs gewesen, als auf Höhe des Abzweigers Stemmen die hinter ihm fahrende Besatzung eines Autos Rauch am Anhänger bemerkte. Mit Lichthupe sei der Lkw-Fahrer gewarnt worden, der daraufhin auch sofort angehalten habe.