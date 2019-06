Ein Hautnah-Erlebnis für Orgelfreunde

Weimarer Organist Wieland Meinhold schickt seinem Spiel eine „ohrenöffnende“ Einführung voraus

+ Wieland Meinhold erklärt den Aufbau einer Holzpfeife.

Fintel - Von Marié Detlefesen. Was haben die alten Briten und Georg Friedrich Händel (1685-1759) miteinander zu tun? Zugespitzt: Der Deutsche aus Halle an der Saale ist ihr größter Klangschöpfer. Als Komponist des Barock umfasst sein Hauptwerk 42 Opern und 25 Oratorien. Dazu zählen zwölf Orgelkonzerte, komponiert in zwei Zyklen. Händel hat es zu seinen Lebzeiten nicht in die Finteler St.-Antonius-Kirche geschafft, dafür Wieland Meinhold. Am Dienstagabend ließ der Weimarer Universitätsorganist Händels Largo hier Händels Ouvertüre und weitere beeindruckende Stücke an der Wegscheider-Orgel erklingen.