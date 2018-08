Häckseln mit modernster Technik

Lauenbrück - Von Olaf Lang. Auf den Straßen und Feldern im Landkreis sieht man sie jetzt wieder: Die Traktorgespanne und Häcksler für die Maisernte. Auf dem Schlag eines Landwirts aus Lauenbrück besteht in diesem Jahr nicht die Gefahr, mit den Fahrzeugen im Schlamm zu versinken. „Eher fährt man sich im losen Mullersand fest“, sagt Torben Dittmer, Juniorchef des gleichnamigen Lohnunternehmens mit Firmensitz in Westerholz.

Für die aktuelle Maisernte bedeutet das trockene Wetter, dass schon ein paar Wochen früher als in anderen Jahren begonnen werden musste. Insgesamt wäre man wohl anderthalb Wochen eher fertig, weil auch die Gesamtmenge unter dem Durchschnitt liege, so Dittmer.

Heute muss die in Lauenbrück gelegene Ackerfläche „Hinter den Ziegelteichen“ mit rund acht Hektar noch abgeerntet werden. Der Mais dient als Grundfutter für die Bullenmast. In anderen Jahren konnte man diesen relativ nassen Standort kaum befahren, dieses Jahr stellt die Lage einen Vorteil dar, weil hier noch ein zufriedenstellendes Wachstum erreicht werden konnte.

In der Hochsaison beschäftigt das Lohnunternehmen neben den fünf Festangestellten noch bis zu 14 Aushilfsfahrer. Dabei ist die Bedienung eines modernen Traktorgespanns heute nicht nur das reine Lenken der über 200-PS-starken Traktoren und 38 Quadratmeter oder mehr fassenden Ladewagen. Darüber hinaus muss auch mit modernster Computertechnik umgegangen werden. Um die Fahrwege von den Ackerschlägen zum Lagerort möglichst optimal zu gestalten, sind sämtliche der insgesamt zur Verfügung stehenden sechs Gespanne und drei Häcksler mit Tablets und entsprechender Software ausgestattet. „Nur so können Tagesleistungen von 35 bis 45 Hektar geschafft werden“, weiß Dittmer.

Dabei hilft es natürlich, dass der Häcksler mit seinen 780 Pferdestärken zehn Reihen gleichzeitig abmähen kann. Außerdem spart es auch Kraftstoff und reduziert die Zeit der Fahrzeuge auf den Wegen und Straßen. „Unsere Fahrer sind immer angehalten, die Ladewagen nicht zu hoch zu beladen, um ein Herabfallen der Ladung zu verhindern. Außerdem ist die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen, um niemanden zu gefährden“, sagt Dittmer. Im Gegenzug wünscht er sich auch eine gegenseitige Rücksicht anderer Verkehrsteilnehmer.

„Im Nordkreis geht es etwas später los mit der Ernte, da merkt man schon die paar Kilometer“, so Torben Dittmer. Auch an diesem Tag ist wohl erst gegen 21 Uhr Feierabend, danach kommt allerdings noch die technische Wartung der Maschinen. Denn am nächsten Morgen müssen alle Maschinen und Menschen wieder einsatzbereit sein.