Grünes Licht für den „Treiderkamp“

Gemeinderat bringt Erschließung für Lauenbrücker Neubaugebiet auf den Weg

+ Links und rechts vom Richterkamp könnte das neue Baugebiet entstehen. Foto: Ujen

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. In der jüngsten Sitzung des Rates der Gemeinde Lauenbrück stand die Ausweisung weiterer Wohnbauflächen im Bereich der Straße „Richterkamp“ mit dem Bebauungsplan Nr. 22 „Treiderkamp“ im Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um die derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Fläche beiderseits der Straße Richterkamp zwischen dem Kindergarten Löwenburg und der Straße Am Fintausee. Mit großer Mehrheit hatte der gemeindliche Bauausschuss bereits im Vorfeld den Bebauungsentwurf in der Variante zehn favorisiert. Dem schloss sich der Rat nun an.