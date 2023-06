Grünabfallsammelplatz: Finteler Bauausschuss ist auf der Suche nach Antworten

Von: Judith Tausendfreund

Hinter der Genossenschaftsmühle verbirgt sich ein Areal, welches Potenzial hat. © Tausendfreund

Eine schwierige Standortdebatte findet in Fintel statt. Wo soll der Grünabfallsammelplatz in Zukunft angelegt werden? Und was genau soll mit dem Areal rund um die Genossenschaftsmühle passieren? Einig sind sich die Ausschussmitglieder noch nicht.

Fintel – Zwei Themen bewegen aktuell die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses. Beide hängen mehr oder minder zusammen: Es geht um die Frage, ob ein Bebauungsplan für den Bereich neben der Genossenschaftsmühle an der Lauenbrücker Straße aufgestellt wird. Es geht weiter um die Frage, an welchem Standort in Zukunft ein Grünabfallsammelplatz entsteht.

Das Gewerbegebiet rund um die Mühle könnte neu entstehen, gleichzeitig gibt es ein bestehendes Gewerbegebiet, welches weiter entwickelt werden kann. Der Sammelplatz wiederum könnte entweder auf dem einen oder auf dem anderen Areal angelegt werden.

Schon Ende 2022 hatte der Finteler Rat den Beschluss gefasst, einen neuen Standort für das Sammeln von Grünabfall zu suchen. Denn die Mühle erweitert ihr Betriebsgelände, daher kann der alte Platz nicht mehr genutzt werden. Eigentlich wollten sich die Finteler Politiker schon im April in der Sache einigen. Die Diskussion im Bauausschuss – die als Aussprache auf der Tagesordnung angekündigt wurde – zeigte jedoch, dass der Weg zur Einigung noch ziemlich steinig ist.

Noch ist die Fläche ungenutzt. Doch das kann sich ändern, wenn der Bebauungsplan aufgestellt wird. © Tausendfreund

Ausschussvorsitzende Ines Kleuter (CDU) fasste zusammen, dass entweder der Platz bei der Genossenschaftsmühle oder alternativ ein Platz in der Nähe des Gewerbegebiets, welches von Fintel in Richtung Ostervesede verläuft, infrage kommt. Die Mitglieder des Bauausschusses debattierten ausführlich über die Hürden, die in beiden Fällen zu bewältigen sind. Bebauungspläne müssen erstellt werden, diverse Gutachten müssen eingeholt werden, Wege müssen angelegt werden. Rund um die Genossenschaftsmühle bestehen Überlegungen, dort ein weiteres Gewerbegebiet auszuweisen. Gleichzeitig gibt es Bemühungen, das Areal rund um den Fleetsee – welches ebenfalls in direkter Nachbarschaft zu Mühle, aber auch zum potenziellen Ablageplatz liegt – künftig noch stärker als attraktives Erholungsgebiet zu fördern. Der kleine See liegt etwas versteckt, hat aber durchaus Charme. Bei dem weiteren, schon bestehenden Gewerbegebiet, welches in Richtung Ostervesede liegt, liegen der Gemeinde mehrere Anfragen von Gewerbetreibenden vor. Möglicherweise könnten diese Interessenten aber auch eine Ansiedlung in der Nachbarschaft der Mühle attraktiv finden. Diese und zahlreiche weitere Facetten aller Möglichkeiten wurden ausführlich thematisiert. „Wir sind nicht viel weiter als zu Beginn des Jahres“, stellte Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne) fest. Mehr als einmal forderte er seine Kollegen auf, eine Kostenrechnung für die unterschiedlichen Varianten zu erarbeiten oder sie durch externe Kräfte erstellen zu lassen. „Was macht den Unterschied von Standort A und Standort B?“, die Antwort auf diese Frage sei interessant, so Kleuter. Zwar sei klar, dass Landkreis und Samtgemeinde bestimmte Kosten bei der Entwicklung der Areale übernehmen würden. Aber der Differenzbetrag zwischen den beiden Arealen sei eben nicht klar. Sabrina Zimmer (SPD) betonte, dass – unabhängig von den Kosten – der Platz rund um den See ohne Gewerbegebiet und Sammelplatz attraktiver sei.

Zwei Standorte werden geprüft

Im Anschluss an die ergebnisoffene Aussprache in Sachen Abfallsammelplatz konzentrierten sich die Ausschussmitglieder auf das grundsätzliche Thema Bebauungsplan für die Fläche rund um die Mühle. Auch hier plädierte Schnellrieder mehr als einmal für die Erarbeitung von konkreten Kosten. „Wir brauchen Zahlen.“ Er schlug vor, ein Ingenieurbüro zu beauftragen. Diese Idee sorgte für weitere Fragen: „Muss man das ausschreiben?“, „Soll das ein fester Plan werden oder eine Skizze?“, „Was kostet uns eine solche Skizze?“ So ging es munter hin und her. „Wir müssen das vielleicht mit gesundem Menschenverstand entscheiden“, schlug Kleuter vor. Schnellrieder echauffierte sich, dass Kleuter als Sitzungsleiterin nicht mitdiskutieren dürfe. Auch kritisierte er die gesamte Form der Debatte: „Jeder diskutiert hier, dass das nicht gehen soll. Lasst uns doch abfragen, was es kostet, die beiden alternativen Standorte zu kalkulieren,“ forderte er. Denn mittlerweile ging es wieder um die Grundsatzdebatte, welches der beiden Gewerbegebiete potenziell als Grünabfallsammelplatz geeignet sein könnte und welches Gebiet weiter als Gewerbegebiet zu entwickeln sei. Am Schluss wurde mehrheitlich beschlossen, dass die Gemeinde nun für die beiden Standorte eine Skizze mitsamt einer Kostenschätzung entwerfen lässt.