Fintauschüler organisieren Bundesjugendspiele für die Finteler Grundschule

Lauenbrück – So schnell wie möglich rennen, so weit wie möglich springen, und dann noch mit ganzer Kraft werfen. Das sind Bundesjugendspiele. Wohl jeder hat sie während seiner Schulzeit absolviert.

Die sportlichen Schüler können hier glänzen und, wenn es richtig gut läuft, eine Ehrenurkunde abstauben. Großer Trubel herrschte jetzt auch auf der C-Breitensportanlage der Fintauschule. Dort kämpften die Grundschüler der Finteler Friedrich-Freudenthal-Schule in den Disziplinen Wurf, Sprint, Sprung und Lauf um die besten Ergebnisse. Geplant und durchgeführt hatten den sportlichen Wettbewerb die Abschlussklassen 9 und 10 der Lauenbrücker Oberschule.

Nach ihrer Anreise per Bus wurden die Kinder von den Jugendlichen in Empfang genommen und in kleine Riegen aufgeteilt. Die Riegenführer begleiteten Grundschüler den ganzen Vormittag durch die Stationen und notierten die jeweiligen Ergebnisse mit Hilfe der Bundesjugendspiele-App. Pausen im Schatten und ausreichend Zeit für ein gemeinsames Frühstück waren gegeben. Auch eine Wasserstation war für alle kleinen Sportler aufgebaut. Die restlichen Abschlussschüler sorgten mit Stoppuhren, Harken, Maßbändern und musikalischer Begleitung für einen reibungslosen Ablauf an den Stationen.

Den Abschluss bildete ein 800- beziehungsweise 1 000-Meter-Lauf, bei dem die Mädchen getrennt von den Jungen über die Tartanbahn flitzten.

Die Grundschule Fintel bedankte sich abschließend bei den Abschlussschülern – für einen erlebnisreichen Tag und einen besonderen Schulausflug.