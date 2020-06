Grabschmuck am falschen Platz

+ © Warnecke Blumenpötte, Laternen und Engelsfiguren – das Grünfeld auf dem Lauenbrücker Friedhof ist voll davon. © Warnecke

Lauenbrück – Für den Lauenbrücker Bauhof ist es immer wieder ein Dilemma: Regelmäßig müssen die Mitarbeiter bei der Pflege der Urnenfelder auf dem örtlichen Friedhof Grabschmuck abräumen, der laut Satzung dort gar nicht abgelegt werden darf. Der Aufwand, Blumensträuße, Vasen, Gestecke oder auch Kerzen und Laternen abzuräumen und nach getaner Arbeit wieder zurückzustellen, sei jedenfalls enorm, erklärte SPD-Ratsherr Heinz Promann am Donnerstagabend in einer Sitzung des Gemeinderats. „Wenn die Angehörigen sich nicht endlich einsichtig zeigen, werden die Dinger in Zukunft vernichtet, das muss klar sein“, fasste er seine Verärgerung in Worte.