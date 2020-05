Geschichten aus dem Frauchenleben

Fintel – Eigentlich hatte Susanne Pauly nie vor, ein Buch zu schreiben – genau wie die Wahl-Fintelerin nie eine Hundeschule aufmachen wollte. Letztere betreibt die Hamburgerin nun schon seit 2010. Und beides, die Hundeschule als auch ihr Buch über ihre Erlebnisse mit Zwei- und Vierbeinern, sind vor allem bei „Herrchen und Frauchen“ aus der Region und darüber hinaus eingeschlagen.

Der Anstoß, ihre Erlebnisse mit ihrem tauben Cattledog publik zu machen, kam wieder mal von anderen. Geschrieben habe sie schon immer gern, erzählt die gebürtige Hamburgerin, „allerdings eher Gedichte im Stil von Shakespeare, halt so ernste Sachen“. Zu denen kam ihr die Idee oft beim Autofahren oder Schwimmen; sie landeten in Schreib- und Leseforen. Irgendwann schlief der Kontakt dort ein.

Ihre Schwester, die zu ihrer Hochzeit in den Genuss ihrer Lyrik kam, bekniete sie, – wie später viele andere auch –, ihre ursprünglich für sich selbst aufgeschriebenen Geschichten als Buch zu veröffentlichen. Es bedurfte erst einer Bekannten, ihres Zeichens Lektorin, bis das gemeinsame Projekt konkret in Gang kam. Ursprünglich hatte Sigrun Zühlke prophezeit, erst in einigen Wochen zum Sichten des Materials zu kommen. Einen Abend später schickte sie erste Korrekturen und verlangte nach mehr Stoff. Schon bald war mit Jessica Kehl, ebenfalls eine Kundin aus Hundekreisen, eine dritte Mitstreiterin gefunden, die ihre Illustrationen aus filigranem Bleistiftstrich beitrug. Für die Gestaltung des Buchumschlags zeichnete die Finteler Tierheilpraktikerin und gelernte Grafikerin Alexandra Hartesohl verantwortlich.

Die Alltagsgeschichten, wie das Frauchenleben sie schreibt – nun bekamen sie Profil. Die älteste der kleinen Episoden rund um die Vierbeiner und ihre Besitzer datiert aus dem Jahr 2006, aber auch Neueres ist im Sammelsurium skurriler Begegnungen dabei. Hundeerziehung scheint nicht nur Ansichtssache zu sein, sondern auch leidenschaftlich geführt zu werden wie kaum ein zweites Thema. „Meine jüngste Kundin hat es mal so auf den Punkt gebracht: ‚Viele Wege führen nach Rom, aber viele Leute haben ihr eigenes Rom‘“, erklärt die 55-Jährige. „Hunde polarisieren, ebenso wie Kinder.“ Die dreifache Mutter, bestes Alter, aufmerksamer, direkter Blick, nimmt kein Blatt vor den Mund, im Buch ebenso wie bei ihren Kursen. Oft gehe es nicht nur um den Hund, sondern um den Menschen: „Der Hund ist der ehrlichste Spiegel des Menschen“, meint sie. „Wir interpretieren viel hinein – sie füllen unsere emotionalen Lücken.“

Wenn man auf 70 Seiten die Episoden liest, die sie, bis auf die Geschichte einer Kundin, allesamt selbst erlebt hat, von der Esoterikerin, die ihren Pinscher mit Klangschalen und Räucherstäbchen zur Räson bringen will, über tätschelnde Zeitgenossen bis zum auf dem Stadtfest angeleinten Schäferhund, der ein ganzes Cocktailzelt zum Einsturz bringt, drängt sich der Verdacht auf: Hundebesitzer sind ein spezielles Völkchen. Das Buch – eine Art Selbsttherapie, um all die schrägen Erlebnisse zu verarbeiten („Mein Rassehund wird in Fintel des Öfteren, in Scheeßel ausnahmslos, für einen geretteten rumänischen Streuner gehalten“)? Mitnichten. „Eigentlich ging es darum, anderen mit ähnlichen Erlebnissen, die meinen ,Dir passiert so was ja nicht‘, zu zeigen: ,Ja, das passiert auch mir!‘“ Mit ihrer „tauben Nuss“, einem Cattledog, der – genau wie die von ihr vorbereiteten Hunde für den dienstlichen Gebrauch, die Pokalsieger beim lange betriebenen Schutzhundesport oder ihre beim Dreh für den Film „Schtonk“ eingesetzten Schäferhunde – aufs Wort gehorcht, wurde sie einmal von einem ängstlichen Herrchen angebrüllt: „Können Sie ihn nicht zurückpfeifen?“ „Mein Hund hört nicht“, antwortete sie. „Dann gehen Sie mit ihm in eine Hundeschule!“, so die Replik.

Paulys Humor, ihre Fantasie, die den Spießrutenlauf bei kritischen Züchtern des Schäferhund-Stammtischs zum verbalen Showdown im Western-Saloon werden lässt oder die nicht angeleinten Jagdhunde im Wald wie T-Rexe durchs Unterholz schießen lässt, und ihre kreativen Wortschöpfungen machen „Die Hundetante und andere Merkwürden“ auch für Nicht-Hundebesitzer zur vergnüglichen Lektüre.

Die Reaktionen sind entsprechend begeistert: „Die nötige Spannung und ihr Witz wecken die Neugier, sich zu vertiefen“ oder „Man erwischt sich beim zustimmenden Nicken“, heißt es in einigen Zuschriften. Zu finden ist das Buch allerdings kaum, im Internet ebenso wenig wie in den Buchläden. Nur beim Scheeßeler „Lesezeichen“ legte die Buchhändlerin, in Schneverdingen die Geschäftsleitung eines Friseursalons, beide Kundinnen ihrer Hundeschule, einige Exemplare aus. Eigentlich habe sie gar keine Bücher übrig gehabt. „Ich wollte nur so viele drucken lassen, wie ich Vorbestellungen hatte.“ Aus einem Missverständnis wurden es dann doch einige mehr, von denen nach dem Weihnachtsgeschäft allerdings nur noch ein paar Dutzend bei Pauly direkt zu haben sind. Eins wanderte als „Mutmacher“ an eine vom Leben gebeutelte Bekannte aus dem Netz in Not, andere wurden für einen guten Zweck versteigert, um die Operation eines Hundes zu finanzieren.

Auf die Frage nach einem Nachfolgeband schaut sie etwas gequält. Es sei schon mit viel Arbeit verbunden gewesen – „was da alles dahintersteckt mit Schriftgrößen und -arten, Lektorat und Satz, hätte ich mir vorher nie ausgemalt!“ Verstärkt wurde der Zeitdruck, weil man noch vor Weihnachten fertig werden wollte. Andererseits: Das Öffnen des Pakets, als der erste Karton aus der Druckerei kam, „das war schon ein erhebender Moment“. Stichwörter für neue Storys um schrullige Zwei- und Vierbeiner hat sie jedenfalls schon reichlich. hey