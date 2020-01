Gemütlichkeit ist Trumpf

Erstes Winterfest an der Fintauschule Lauenbrück mit mehr als 250 Besuchern

+ Am Stockbrotbacken fanden vor allem die jungen Winterfest-Gäste Gefallen. Fotos: Warnecke

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Irgendwie hatte das Ganze schon etwas von einem Neujahrsempfang, was sich am Donnerstagabend in der Fintauschule zugetragen hat. Vertreter aus örtlicher Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Vereinen – sie alle waren gekommen, zum ersten Winterfest an der Lauenbrücker Oberschule. Das Gros der mehr als 250 Besucher bildeten aber die Eltern – und natürlich die Schüler selbst, die ihren Innenhof, der in ein urgemütliches Budendorf mit Feuerkörben, Stockbrotbackstube und rustikalen Sitzbänken verwandelt worden war, kaum wiedererkannt haben dürften. Ihnen, den Müttern und Vätern, wurde auf Einladung des Schulfördervereins, der gemeinsam mit dem Elternrat und der Schulleitung das Familienfest ausgerichtet hatte, der rote Teppich ausgerollt.