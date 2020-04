Gemeinde mit viel Engagement

Kirchengemeinde Lauenbrück begeht 50. Jubiläum nicht wie geplant

+ Seit einem Vierteljahrhundert ist Lars Rüter bereits Pastor der Kirchengemeinde Lauenbrück. Foto: Heyne

Lauenbrück – Pastor Lars Rüter sitzt im menschenleeren Gemeindehaus vor einer Kiste mit Gemeindebriefen für April/Mai. Sie werden nicht wie sonst ausgeliefert, sondern kommen ins Altpapier. „Als wir sie am 13. März aus dem Druck bekommen haben – extra früh wegen des anstehenden Jubiläums –, hatten uns die Ereignisse gerade überrollt und sich die meisten Termine erledigt.“ Bedauern schwingt in seiner Stimme mit – vor allem, weil die relativ junge Kirchengemeinde anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens eigentlich am morgigen Sonntag ein großes Jubiläumsfest feiern wollte, zu dem bereits zahlreiche Gäste geladen waren.