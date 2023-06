Gemeinde Lauenbrück bietet ein Sommerferien-Programm an

Von: Judith Tausendfreund

Alexandra Aeplinius und Meik Drews mit dem neuen Sommerferienprogramm. © Tausendfreund

Sommerferien zu Hause, das kann ganz schön spannend sein. Erste Hilfe für Kinder, gemeinsam kochen, eine Bibelrallye durch den LandPark oder gar ein Ausflug zu den Karl-May-Festspielen - insgesamt sind 16 Angebote, die für die Kinder organisiert wurden.

Lauenbrück – In gut zwei Wochen ist es schon soweit: Die Sommerferien beginnen. Auch in der Samtgemeinde Fintel leben zahlreiche Kinder mit ihren Eltern, alle gemeinsam fiebern der schönsten Zeit des Jahres entgegen. Damit diese wirklich abwechslungsreich wird, hat sich die Gemeinde Lauenbrück wieder ein umfangreiches Programm ausgedacht. Genauer gesagt hat sich Alexandra Aeplinius (SPD) als Lauenbrücker Ausschussmitglied im Bereich Jugend und Soziales sowie Koordinatorin des Sommerferienprogramms einiges einfallen lassen, um ein „fettes“ Programm zusammen zu stellen.

Unterstützt wurde sie von Meik Drews, Gemeindemitarbeiter. „Im Hintergrund hat auch Anja Oppermann (SPD), Vorsitzende des Jugendausschusses, mitgearbeitet“, ergänzt Aeplinius. Alle Kinder der Samtgemeinde sind zu diesem Programm eingeladen, ein Wohnsitz in Lauenbrück ist nicht notwendig, betonen Aeplinius und Drews mit einem kleinen Augenzwinkern. Aktuell ist Lauenbrück die einzige Gemeinde in der Samtgemeinde, die ein solches Programm anbietet, möglicherweise schließen sich in Zukunft weitere Gemeinden der Idee an. Übrigens organisiert die Gemeinde nur die Zusammenstellung. Alle organisatorischen Details – zum Beispiel die Kosten, die Dauer des Angebots, der konkrete Tag – laufen dann jeweils direkt über die einzelnen Anbieter.

Mehr Angebote denn je

Nachdem die Verwaltung zunächst alle Vereine angeschrieben hatte, ist Aeplinius losgezogen und hat noch einmal mit allen Beteiligten gesprochen, um die Details zu klären. Und das hat sich gelohnt. Denn jetzt sind es 16 Angebote geworden. „So viele hatten wir noch nie“, weiß Drews aus den letzten Jahren. In 2022 waren es zum Beispiel zehn einzelne Aktionen, „jetzt sind es deutlich mehr geworden“, bestätigt Aeplinius.

Einige Partner sind schon seit Jahren dabei. So bietet die Freiwillige Feuerwehr Lauenbrück traditionell ein Programm an. Auch der Förderverein der Grundschule ist langjährig dabei, ebenso sind der Angelverein, der Sportverein, die SPD und der Hundefreunde Verein treue Anbieter in Sachen Ferienaktivitäten. Ganz neu dabei sind in diesem Jahr zum Beispiel die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Lauenbrück (DGL). Nachdem sich der Zusammenschluss Anfang des Jahres neu aufgestellt hat, ist die DGL jetzt mit mehreren Angeboten wie zum Beispiel dem Spieletreff in Lauenbrück aktiv. Zum Sommerferienprogramm hat sich die DGL zwei ganz neue Ideen überlegt. Zum einen wird es einen Tag unter dem Motto „Paint your hero“ geben. Jugendliche ab zwölf Jahre sind dabei aufgefordert, ihre ganz persönlichen Superhelden mit einem 3D-Drucker zu realisieren und diese dann anzumalen. Zum anderen organisiert die Gruppe ein gemeinsames Paddeln auf der Wümme, ebenfalls für Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren. „Wir freuen uns sehr, dass wir somit diesmal auch für die etwas älteren Kinder und Jugendlichen Angebote in petto haben“, berichtet die Koordinatorin. Alle weiteren Angebote richten sich vor allem an Grundschulkinder.

Auch für die Älteren sind einige Angebote dabei

Ebenfalls neu dabei sind mehrere Yoga-Angebote für verschiedene Altersklassen. Die Lauenbrückerin und zweifache Mutter Jasmin Stoll bietet diese Kurse an, sie nennt ihre Yoga-Schule „Herznah Yoga“. Ein wenig außergewöhnlich ist auch die Möglichkeit, mit Peter Hagel aus Riepe und seinen Arbeitspferden ein naturschutzfreundliches Mähen am Hochwasserschutzdamm mitzuerleben. Hier steht allerdings das finale Datum noch nicht fest, da nur gemäht werden kann, wenn es trocken ist. Erwähnenswert ist sicher auch die Fahrt zu den Karl-May-Festspielen, die vom SV Lauenbrück angeboten wird. Die Kosten für den Bus werden komplett vom Sportverein getragen, das macht auch dieses Angebot am Ende günstig: 17 Euro müssen die Eltern der Kinder noch aufbringen, um denen dieses Abenteuer zu ermöglichen. „Eine doch recht weite Fahrt wird so möglich, auch das gab es so noch nie“, berichten die beiden. „Während der Corona-Zeit war das Sommerferienprogramm ohnehin etwas eingeschränkt, aber auch davor schon war die ganze Sache etwas eingeschlafen“, gibt Drews an. Zwischenzeitlich habe die Gemeinde überlegt, das Programm gar nicht mehr anzubieten. Doch mittlerweile ist eine Trendwende zu beobachten: Das Interesse am bunten Angebot wächst auf beiden Seiten, bei den Eltern und Kindern sowie bei den Anbietern gleichermaßen.

Jetzt wo das Programm fertiggestellt ist, wird es an den Schulen, der Tankstelle, beim ortsansässigen Schlachter und auch auf der Website der Gemeinde präsentiert. Anmelden kann man sich ab sofort – und zwar jeweils bei den unterschiedlichen Anbietern. Wahrscheinlich ist es sogar gut, wenn man sich die Interessenten schon bald anmelden. Denn die Plätze sind bei einigen Programm-Highlights begrenzt.