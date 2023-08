Lauenbrück baut neue Grundschule in Rekordtempo

Schon im Einsatz: Schulsekretärin Susanne Baden. © Kreib

Schulstart im Neubau, das passiert in wenigen Tagen in Lauenbrück. Kinder, Lehrer und Eltern können sich auf die Einweihung ihrer neuen Schule nach den Sommerferien freuen.

Lauenbrück – „Alle packen mit an“, sagt Guido Topfstedt, Techniker im Bauamt der Samtgemeinde Fintel. Der Endspurt für den Neubau der Grundschule an der Wümme Lauenbrück läuft. Die ersten Klassenräume sind schon möbliert und startklar, die Stühle im Lehrerzimmer dagegen noch eingepackt und in der lichtdurchfluteten Aula wird die Bühne zusammengebaut. Samtgemeinde-Bürgermeister Sven Maier: „Diese Schule haben wir im Rekordtempo gebaut.“ Der erste Schultag nach den Sommerferien wird für die Kinder eine spannende Entdeckungsreise.

Rundgang mit Maier und Topfstedt durch den Neubau: Der Geruch von frischer Farbe hängt in der Luft, es wird gehämmert, gebohrt, geschraubt und nach dem unüberhörbaren Pausengong ertönt die für eine Schule ungewöhnliche Durchsage „Kai, dein Termin ist da.“

Der Verwaltungschef lobt die Zusammenarbeit aller Akteure bei der Planung und während der Bauphase: „Politik, Verwaltung und Schule haben an einem Strang gezogen.“ Das Ergebnis ist nicht nur eine Rieseninvestition von rund zwölf Millionen Euro, sondern ein Neubau, der technisch wie von den pädagogischen Konzepten auf der Höhe der Zeit ist.

In der Aula wird noch gearbeitet: Die Bühne wird gerade zusammengebaut. © Kreib

Ein Beispiel: Die Flure sind keine Gänge, von denen rechts und links Türen in die Klassenräume abgehen. Sie sind Lerninseln, frei bespielbare Flächen – etwa für Gruppenarbeit.

Auf der Höhe der Zeit heißt auch: Photovoltaikanlage auf dem Dach, ein ausgefeiltes Belüftungssystem und interaktive Tafeln in den Klassenräumen. „Damit ist auch E-Learning kein Problem“, so Topfstedt. Analog geht aber auch noch: Eine ausklappbare Seite der Tafel kann althergebracht beschrieben werden.

Enormer Personalaufwand

Der Bautechniker hat sich in den vergangenen zwölf Monaten fast ausschließlich um die neue Grundschule gekümmert. „Der Personalaufwand für eine kleine Verwaltung wie unsere ist bei solchen Großprojekten riesig“, sagt der Bürgermeister und fügt hinzu: „Das hat sich aber gelohnt.“

Hunderte Kartons müssen noch ausgepackt und Regale eingeräumt werden. Am Dienstag wird der Landkreis die Schule begutachten und abnehmen. Und schließlich steht die Grundreinigung an, bevor die Schülerinnen und Schüler ihr neues Domizil erobern. „Die beteiligten Firmen werden in der kommenden Woche ihr Personal noch deutlich aufstocken“, sagt der Bautechniker.

Rechtzeitig zum Schulstart fertig: So sieht die neue Grundschule an der Wümme in Lauenbrück aus. Die Bauzeit hat nur ein Jahr betragen. © Kreib

Die Kinder werden auch bei Schietwetter ihre Schule trockenen Fußes über die neu angelegten Wege erreichen. Die Außenanlagen sind aber noch nicht fertig. Der lang anhaltende Regen hat die Planung über den Haufen geworfen.

Generalunternehmer hilft

Das ist eine Kleinigkeit im Vergleich zum rasanten Tempo beim Gesamtvorhaben. „Ohne den Generalunternehmer hätten wir das in einem Jahr nicht hinbekommen“, sagt der Bürgermeister. Die Samtgemeinde wäre noch mit der Ausschreibung einzelner Gewerke beschäftigt, wenn sie dieses Riesenprojekt in Eigenregie angegangen wäre.

Mit der neuen dreizügigen Grundschule ist ein wichtiges Etappenziel für die Samtgemeinde Fintel erreicht. Das Thema Schulneubau oder -erweiterung werden Politik und Verwaltung in den kommenden Jahren aber weiter intensiv beschäftigen. Auch die Grundschule in Fintel platzt aus allen Nähten. Stand der Dinge: Eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung sucht nach der besten Lösung für Fintel.

Und aus der Lauenbrücker Fintauschule sei ebenfalls der Hinweis gekommen, dass die Kapazitäten nicht mehr reichen. „Wir müssen uns Gedanken machen“, sagt der Samtgemeinde-Bürgermeister. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass die personellen und finanziellen Kapazitäten der Kommune begrenzt seien. Von den zwölf Millionen Euro Gesamtkosten für den Lauenbrücker Neubau kommen drei Millionen aus unterschiedlichen Fördertöpfen. Die Samtgemeinde zahlt neun Millionen Euro – eine Riesensumme für den Haushalt. „Die Finanzen sind das zentrale Problem“, sagt Maier über weitere Großprojekte, die in Zukunft anstehen.

Ein Flur in der neuen Grundschule Lauenbrück: Hier geht es nicht nur in die Klassenräume – die freien Flächen sind als Lerninseln nutzbar. © Kreib

Altes Grundschulgebäude wird weiter genutzt

Das alte Grundschulgebäude, gegenüber vom Neubau, wird die Gemeinde Lauenbrück übernehmen. Eine Nachnutzung als Mehrgenerationenhaus sei geplant, so der Samtgemeinde-Chef.

„Am Donnerstag geht es in der neuen Schule los“, versichert er. Es habe schon einige Anrufe von Eltern gegeben, die beim Spaziergang einen Blick auf das Gebäude geworfen haben und am pünktlichen Schulstart zweifeln. „Das klappt“, sagt Maier. Verlängerte Ferien für Lauenbrücker Kinder wird es nicht geben.

Bautechniker Topfstedt hat keine Zeit mehr für Smalltalk auf dem Bau. Der Mann wird dringend gebraucht. Es geht um Generalschlüssel und die Brandmeldeanlage. Und der Verwaltungschef hilft am Ende des Rundgangs einem Lieferanten bei der Suche nach dem Bauleiter. „Da vorne die Tür, da geht es rein.“ Alle packen mit an – diese Aussage trifft ins Schwarze.

Samtgemeinde-Bürgermeister Sven Maier lobt die Teamarbeit beim Schulbau. © Kreib