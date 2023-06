Gemeinde Fintel versorgt junge Bäume mit Wasser

Von: Judith Tausendfreund

Claus „Charly“ Aselmann (l.) und Uwe Schreiber greifen zum Wasserschlauch. © Tausendfreund

Das Neubaugebiet am Rande Fintels wird langsam aber sicher wohnlich, auch eine noch junge Baumallee sorgt für Atmosphäre. Allerdings macht die Trockenheit den Bäumen zu schaffen.

Fintel – Das Finteler Neubaugebiet „In den Drohn“ ist schon lange nicht mehr zu übersehen. Seit einem Jahr wird hier gebaut, inzwischen ist das Areal schon fast zu einem neuen Wohnviertel in Fintel geworden. Langsam sieht es hier wohnlich aus. Das Wörtchen „fast“ trifft dennoch, es fehlt noch hier und da die Fertigstellung einiger Details. Beispielsweise wird die komplette Straßenerschließung erst später umgesetzt – noch bewegen sich die Anlieger und Häuslebauer über einen geschotterten Bauweg. Da die Erwerber der Baugrundstücke sich noch mitten in der Bauphase befinden, macht das auch Sinn.

Im Wachstum befindet sich auch die neu angelegte Baumreihe, die hinter den Neubauten in Richtung der Felder entsteht. Gut 80 Bäume wurden hier angepflanzt, alle acht Meter wächst eine Birke, eine Eiche oder auch mal eine Esche. Eine ganze Reihe von Büschen ergänzt das Ensemble. Die Bäume sind eingezäunt, um sie vor Wildverbiss zu schützen. Auch mit Blick auf das momentane Wetter brauchen sie Hilfe. „Aufgrund der großen Trockenheit gießen wir die jungen Bäume ein- bis zweimal in der Woche“, berichtet Bürgermeister Claus Aselmann. „Die haben jetzt richtig Durst“, weiß Aselmann. Notfalls müsste man mit Wassersäcken arbeiten, aber noch wird versucht, diese noch aufwendigere Maßnahme zu umgehen. Bauhofmitarbeiter Uwe Schreiber verteilt das Wasser. Mit einem 6 000 Liter Fass und einem Traktor ausgerüstet sorgt er dafür, dass die Allee weiter wachsen kann.

Am Rande des Neubaugebiets entsteht eine Allee. Wenn die Bäume groß sind, kann auch der Wildschutzzaun entfernt werden. © Tausendfreund

Mehr als einmal muss Schreiber das Fass füllen, um die Pflanzen zu versorgen. „Wenn wir jetzt nicht gießen, gehen uns die Bäume ein und dann hätten wir die 30 000 Euro umsonst ausgegeben“, erklärt Aselmann die Maßnahme. Mit Wasser müsse man sparsam umgehen, gerade jetzt bei der Trockenheit. Doch da die Bäume noch so jung sind, brauchen sie etwas Unterstützung. Die Büsche werden nicht extra gegossen, profitieren aber auch vom Wasserschlauch, der die Bäume versorgt – so haben auch diese Pflanzen eine Chance, gut anzuwachsen. „Notfalls müssen wir noch Büsche nachpflanzen.“

Um das Neubaugebiet, welches sich in östlicher Ortsrandlage befindet und eine Gesamtfläche von 7,4 Hektar aufweist, zu erschließen, mussten zuvor einige Bäume gefällt werden – daher hat sich die Gemeinde verpflichtet, entsprechende Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. Diese bestehen zum einen aus der Allee, zum anderen aber auch aus einer Streuobstwiese, die ebenfalls angelegt wurde. 60 Obstbäume wurden gepflanzt. Zunächst war angedacht, die Streuobstwiese ebenfalls am Rand des Neubaugebiets anzupflanzen, diese Idee ließ sich jedoch nicht umsetzen. Jetzt stehen die Bäume an verschiedenen Stellen rund um die Genossenschaftsmühle. Auch einige Eichen wurden nachgepflanzt, teilweise hat die Gemeinde noch zusätzliche Flächen erworben, um die Bäume dort anzupflanzen. „Alle Pflanzungen wurden von einer Firma umgesetzt, diese Arbeit wäre für unsere Bauhofmitarbeiter zu viel gewesen“, berichtet der Bürgermeister. Die Anpflanzungen sind noch nicht vollendet: Wenn der Straßenausbau ansteht, werden auch im neuen Viertel noch Bäume angepflanzt.

70 Bauplätze sind hier entstanden, elf Plätze sind aktuell noch zu erwerben. „Ein Bauplatz wird jetzt noch verkauft“, in der kommenden Woche werde aber auch eines zurückgenommen, hier hat es sich der Bauherr noch einmal anders überlegt. Alles insgesamt haben sich hier etwa zwei Drittel Neubürger und ein Drittel alteingesessene Finteler neu angesiedelt. Gemeinsam mit dem ebenfalls noch entstehenden Baugebiet am Burvagsweg wächst Fintel demnach weiter. Das gefällt vielen Einwohnern, aber nicht allen. So ist hier und da zum Beispiel in den sozialen Medien auch einmal zu lesen, dass „Fintel aus allen Nähten“ platze. Ob das so stimmt, sei dahingestellt. Fest steht sicherlich, dass auch die Infrastruktur mitwachsen muss. In Sachen Schulen und Kindergärten ist die Gemeinde mit der Samtgemeinde diesbezüglich im Gespräch. Die Erweiterung der Grundschule ist Thema der AG Schulstruktur, auch neue Kindergärten sind in Planung. In Sachen Einkaufen bedient der Edeka sicherlich viele Wünsche der Einwohner. Immer wieder im Gespräch war hier eine Vergrößerung der Ladenfläche. „Diesbezüglich haben wir jetzt länger nichts mehr gehört, aber wir als Gemeinde haben darauf auch keinen Einfluss“, stellt „Charly“, wie Aselmann genannt wird, fest. Der CDU-Mann weiß, dass vor allem Anwohner, die weniger mobil sind, auf den Markt angewiesen sind. Viele andere Einwohner Fintels würden durchaus auch in Hamburg, Tostedt und in anderen Städten einkaufen. Denn oft pendeln die Menschen, die hier wohnen, zur Arbeitsstätte. Auch in Sachen medizinischer Versorgung werde durchaus auch das Umland in Anspruch genommen, vermutet er.