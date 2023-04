Gemeinde Fintel erhält höhere Freibad-Zuschüsse

Von: Judith Tausendfreund

Das Schwimmbad Fintel verursacht hohe Kosten. © Tausendfreund

Der Samtgemeinderat debattiert über die Zuschüsse, aber auch über die Frage, wer das Bad in Zukunft betreibt. Denn absehbar bleiben die Kosten hoch. Übernimmt die Samtgemeinde die Betreiberschaft, werden die Kosten auf alle Mitgliedsgemeinden verteilt. Von der Idee sind aber nicht alle begeistert.

Fintel – Am ersten Mai geht’s los, die Freibäder öffnen endlich wieder. Auch das Freibad Fintel lädt an diesem Tag ein, sogar ein gemeinsamer Umtrunk, organisiert durch den Förderverein, ist geplant. Die letzten Jahre waren mehr als schwierig für das Bad und seinen Betreiber, die Gemeinde Fintel. Erst kam die Pandemie, damit verbunden waren Einnahmeverluste.

Es folgte die umfangreiche und kostenspielige Sanierung des Bades, welches 1974 erbaut wurde. Gleichzeitig stiegen die Energiekosten im vergangenen Jahr stark an.

Das Freibad zieht Touristen an

All dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten, die für den Unterhalt des „Bads im Wiesengrund“ aufzubringen sind. Aktuell werden diese Kosten von der Gemeinde Fintel getragen. Insgesamt 114 300 Euro Mehrausgaben stehen im Raum. Mit Blick auf die beginnende Saison wurden die Eintrittspreise schon leicht erhöht. Doch das ist ein Tropfen auf den heißen Stein: Personalkosten, Abschreibungen, Energiekosten, Abwasser und sonstige Kosten führen zu roten Zahlen. Der Schuh drückt also. Defizitär war der Betrieb der Einrichtung schon immer, auch daher gab es immer schon einen Zuschuss der Samtgemeinde, um die Sache zu unterstützen. In der jetzigen Situation beantragt Fintel eine Anhebung des Betriebsmittelzuschusses. Statt wie geplant 45 000 Euro sollen die Mitgliedsgemeinden nun insgesamt 135 000 Euro zur Verfügung stellen. Mit dem erhöhten Zuschuss werden 32,95 Prozent der Gesamtaufwendungen abgedeckt.

Diskutiert wurde darüber in der Samtgemeinderatssitzung, vorab hatten verschiedene Ausschüsse schon grünes Licht gegeben. „Bisher hat Fintel das immer gestemmt“, weiß Ratsvorsitzender Steffen Florin (CDU). Das Bad sei ein Highlight, auch für Touristen. Ines Kleuter (CDU) warnt davor, über eine potenzielle Schließung des Bades zu sprechen: „Da sind jetzt 1,4 Millionen Euro investiert worden, eine Schließung ist keine Option.“

Eine Schließung wird aktuell ausgeschlossen

Ursprünglich stand in der Beschlussvorlage auch die Idee, bezüglich einer Schließung als letzte Option eine Bürgerumfrage zu initiieren. „Dieser Vorschlag wurde im Samtgemeindeausschuss modifiziert und verworfen“, erklärt Florin. Samtgemeindebürgermeister Sven Maier will in den kommenden Monaten über das Bad mit den Mitgliedsgemeinden sprechen. Im Raum steht die Frage, ob die Samtgemeinde die Rolle des Betreibers übernimmt. „Wir müssen klären, was rechtlich geht und schauen, ob wir über einen Förderverein, Outsourcing oder andere Ideen eine Lösung finden“, so Maier. Man müsse die Ideen erstmal sammeln.

Helmut Oetjen (SPD) betont, dass es darum gehe, die beste Lösung zu finden, „wir sollten diese Diskussion führen.“ Werner Kahlke (SPD) ist auch der Meinung, dass man die Ideen erstmal sammeln muss. „Noch hat ja auch die Gemeinde Fintel gar nicht gesagt, dass sie das Bad nicht mehr betreiben will“, erinnert er seine Ratskollegen an ein kleines, aber wesentliches Detail. Man müsse abwarten, was in Fintel entschieden werde. Erst dann könne die Diskussion geführt werden. Dem stimmten die Ratsmitglieder dann auch zu, abschließend beschlossen sie die einmalige Erhöhung einstimmig.