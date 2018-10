Ein „Gebrauchter“ für den Bauhof

Gemeinde Fintel will sich einen funktionstüchtigeren Bagger anschaffen

+ So sieht er aus, der alte Friedhofsbagger, mit dem der Bauhof in Fintel bisher gearbeitet hat.

Fintel - Funktionstüchtig sei er noch, der alte Friedhofsbagger, der dem Bauhof zu Diensten ist, betonte Bürgermeister Wilfried Behrens (SPD) am Dienstagabend bei der Sitzung des Finteler Gemeinderates. Nur mit der Funktionalität sei das oft so eine Sache. Abhilfe könnte ein für Fintel neues, aber gebrauchtes Gerät schaffen. Die Stadt Schneverdingen will ihren alten Bagger, Baujahr 2001, verkaufen, nachdem dieser inzwischen abgeschrieben ist. Bis zum Jahresende, so Behrens, habe die Gemeinde nun die Möglichkeit, ihn von der Nachbarkommune käuflich zu erwerben. „Er wäre auf jeden Fall sehr viel wertvoller für uns.“