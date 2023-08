Endgültig aus: Pächter verlassen Finteler Gasthof

Schluss am 15. September

+ © Tausendfreund, Judith Noch ist er offen, der Finteler Gasthof. © Tausendfreund, Judith

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Judith Tausendfreund schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am 15. September ist Schluss. Die Schließung kommt günstiger als der Weiterbetrieb, erklären die Pächter. Sie geben auf.

Fintel – Auf Facebook und Instagram haben die bisherigen Pächter des Gasthof Fintel einen „Endspurt“ angekündigt. Bis zum 15. September stehe das Restaurant und der Saal in gewohnter Weise offen, das Eis werde noch verkauft, solange der Vorrat reiche. Der Post liest sich nach einem endgültigen Abschied, auch wenn es dort nicht ganz klar ausgedrückt wird. Eine entsprechende Rückfrage bei den Verpächtern und Guido Kruse bringt aber schnell Klarheit. „Ja, wir schließen definitiv zum 15. September“, bestätigt Guido Kruse. Er fügt hinzu, dass es ihm mit der Entscheidung gut gehe. „Wenn ich den Gasthof zu lasse, kostet mich das am Ende weniger als wenn ich ihn öffne“, erklärt er. Dabei wisse er, dass sein Pachtvertrag noch ein Jahr länger gelte. „Aber das müssen jetzt die Anwälte klären“, so Kruse. Der Entschluss, die Türen des Finteler Gasthofs zu schließen, sei nicht entstanden, weil er pleite wäre oder gar insolvent. Das Restaurant laufe gut, das Saalgeschäft fehle aber absolut. Es gebe Events und Veranstaltungen, die aber fänden eben in anderen Sälen und nicht bei ihm statt. „Die Perspektiven hier sind so negativ und ich sehe auch nicht, dass es noch einmal besser wird“, schildert der Gastronom seine Beweggründe.

Das Inventar – die Kruses hatten eine hohe Investitionssumme in die Hand genommen – sei so gut wie verkauft. Er wolle den Betrieb ohne Inventar, also leer, hinterlassen. Alles, was er nicht verkaufen kann, will er einlagern. Kruse hatte ursprünglich auf zehn Jahre geplant, in seinen Plänen ist er also von einer deutlich längeren Verweildauer in Fintel ausgegangen.

Er wird deutlich: „Das Konzept Dorfmitte funktioniert hier nicht.“ Er gehe mit negativen Gefühlen, es mache auch perspektivisch keinen Sinn, „hier weiter zu machen.“ Sein Restaurant lässt er noch bis Mitte September geöffnet. Der Eisverkauf gestaltet sich nun so, dass nur noch die vorhandene Ware verkauft wird, dann ist Schluss.

Der Vorstand der Genossenschaft Dorfmitte Fintel, der das Haus an die Familie Kruse verpachtet hat, bestätigt, von der Ankündigung, den Gasthof zu schließen, zu wissen. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle man sich aber nicht zur Sachlage äußern. Die Kruses hatten den Gasthof vor einem Jahr übernommen. Zuvor stand der Betrieb mehr als ein Jahr leer. Der Pächter, der 2020 den Betrieb übernommen hatte, musste Insolvenz anmelden.