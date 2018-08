Weltklasse-Schlagzeuger Alexej Gerassimez gastiert bei den Musiktagen

Alexej Gerassimez gehört zu den berühmtesten Schlagzeugern seiner Generation – am 22. September ist er in Lauenbrück zu Gast.

Lauenbrück - Besondere Konzertformate, ungewöhnliche Spielstätten, hochkarätige Künstler mit einmaligen Programmen: Diese Elemente wollen die 32. Niedersächsischen Musiktage vereinen und ihrem Publikum zum Thema „Beziehungen“ präsentieren. Das Festival startet am 1. September in Wolfsburg, Fallersleben und Gifhorn und endet am 30. September im NDR-Landesfunkhaus in Hannover. Mit Lauenbrück ist auch ein Spielort aus dem Landkreis dabei.

„Mein erstes Publikum waren meine Kuscheltiere“, sagt Alexej Gerassimez. Heute gehört der mittlerweile 31-Jährige zu den berühmtesten Schlagzeugern seiner Generation und macht Größen wie Martin Grubinger Konkurrenz. Am Samstag, 22. September, gastiert er in einer Werkshalle – und zwar auf dem Betriebsgelände der Firma Atlas von der Wehl. Die ist in diesem Jahr gemeinsam mit der Sparkasse Scheeßel regionaler Partner des Konzertes.

Als Kind habe er auf den Kochtöpfen seiner Mutter getrommelt, erzählt der gebürtige Essener. Heute ist Gerassimez ein Jung-Star in Sachen Percussion, macht auf Alltagsgegenständen wie Gläsern und Wasserflaschen zwar immer noch Musik, bedient auf der Bühne allerdings meist das klassische Instrumentarium der Perkussionskunst. Und behutsam widmet er sich auch den leisen Zwischentönen, wenn er Marimbaphon oder Trommel zum Klingen bringt. „Ohne Rhythmus gäbe es kein Leben“, ist sein Credo.

Der Künstler ist so vielseitig wie sein Instrumentarium. Sein Repertoire reicht von der Klassik und Neuen Musik über Jazz bis zu Minimal Music und erweitert sich zusätzlich durch eigene Kompositionen. In den vergangenen Jahren ging es mit der Karriere steil nach oben: Anfang 2017 hat Alexej Gerassimez im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten der Elbphilharmonie in Hamburg an Sasha Waltz’ choreografischer und musikalischer Raumerkundung mitgewirkt.

Gerassimez spielt in der Atlas-Werkshalle

Auf den großen Konzertpodien ist er nun zu Hause – wie auch an ungewöhnlichen Orten wie demnächst in Lauenbrück. Im rauen Ambiente der Atlas-Werkshalle für Baumaschinen und großvolumige Fahrzeuge darf das Publikum auf den Musikgenuss aus dem auch optisch in Szene gesetzten Zubehör jedenfalls schon gespannt sein.

„Unser Firmengelände verspricht eine attraktive Konzertlocation“, sagt Unternehmer Reinhard von der Wehl. „Für die Besucher wird es ein besonderes Erlebnis, Musik inmitten von schweren Maschinen und volumigem Inventar zu hören. Wir sind selbst gespannt darauf, welche unserer metallenen Klangkörper vom Künstler bespielt werden.“

Dabei tritt Gerassimez nicht alleine auf. Unterstützung erhält er von den jugendlichen Trommlern der Sticks‘n’Drums-AG der Eichenschule Scheeßel unter der Leitung von Martin Crome. Wem der Musikgenuss nicht genügt, darf sich im Vorwege des um 19 Uhr beginnenden Konzertes auf dem Firmengelände „warm machen“. Dazu haben Besucher die Möglichkeit, ihr Geschick in der Steuerung großer Bagger-Schaufelarme zu testen – in einer eigens dafür geschaffenen großen Sandkiste.

Tickets im Vorverkauf sind in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Scheeßel sowie in der Buchhandlung Lesezeichen in Scheeßel zum Preis von 22 Euro erhältlich. Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen den ermäßigten Preis von 17 Euro. Nähere Informationen zum Konzert und zum Künstler sind im Internet erhältlich.

